黎智英欺詐科技園案｜外交部駐港公署斥美國惡意詆毀港人權法治

外交部駐港公署發言人回應美國國務院及個別國會議會,就壹傳媒創辦人黎智英欺詐科技園案罪成的評論時,直斥說三道四,惡意詆毀香港人權法治狀況,強烈不滿和堅決反對,正告外部干預勢力立即停止借人權之名,干擾特區司法活動,立即停止干涉香港事務和中國內政。



發言人表示,香港居民依法享有的言論、新聞、結社等權利自由,但權利自由不是違法犯罪行為的「通行證」,更不是反中亂港分子的「特權書」,黎智英欺詐案事實依據充分、程序完全合法、判決依法公開,無可指摘。

黎智英:FILE PHOTO: Media mogul Jimmy Lai, founder of Apple Daily, leaves the Court of Final Appeal by prison van in Hong Kong, China February 9, 2021. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo