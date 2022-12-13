梁振英：國家邁向現代化強國的道路上　香港是見證者、參與者

香港齊心基金舉行論壇暨10周年慶典，全國政協副主席梁振英發表主題演講，期望港人團結奮鬥，建設現代化國家。而特首李家超則以視像發言，指在國家邁向現代化強國的道路上，香港是見證者，也是參與者，更加是貢獻者，鼓勵社會不同領域的翹楚，合力推動香港各界學習貫徹二十大精神。



問內地客為何要來香港買內地生產的中藥

梁振英在演講中表示：「我們在香港大街小巷經常看到很多賣名貴中藥材的店舖，疫情之前，每年兩千萬內地的遊客來香港，往往其中一個要涉獵的商品就是名貴中藥材，香港店舖賣的名貴中藥材產地不在香港，而在中國內地。在中國內地買中國內地生產的名貴中藥材，在香港賣給內地來香港的內地遊客，這是為甚麼？」他認為，香港在中醫藥方面的優勢，就是我們的誠信，不只是在國內有誠信，而是在國際間也有誠信。

李家超則提到，，正確了解二十大精神，有助香港實踐「一國兩制」行穩致遠，有助香港更好融入國家發展大局。他希望無論位處社會甚麼崗位，都要協助市民，充份認識和理解二十大精神的具體內容和重大意義，促進社會認清優勢、開拓機遇，為香港開新篇章，踐行現代化中國路。