電費補貼如期明年結束？謝展寰：公帑負擔沉重　最好都係節省電力

中電及港燈元旦起調整電費，分別按年加約19.8%及45.6%。環境及生態局局長謝展寰表示，過去兩年，原油、天然氣及燃煤的個別市場價格增幅分別高達一倍、兩倍及五倍，香港難以獨善其身，政府在多輪談判中已明確要求兩電盡一切方法降低電價，肩負社會責任，盡力與市民共渡時艱。



目前政府有兩個電費補貼計劃，包括明年底結束、向合資格住戶發放每月50元的電費紓緩金；以及今年6月起推行新一輪1,000元的住戶電費補貼，亦將於明年5月告終。謝展寰被問到會否延長計劃時，指單靠政府補貼並非長遠可持續方案，將對公共財政構成沉重負擔，最好的應對辦法是節省電力，呼籲各界共同改變用電模式和生活習慣，實行節約用電。



國際能源價格前景仍相當不穩定

謝展寰指，國際能源價格受多個因素影響，前景仍會相當不穩定，未來會探討多項措施穩定電價，包括發展多元的能源組合，包括與鄰近區域合作發展零碳能源等。而目前香港的發電燃料組合，天然氣是最主要燃料，佔發電組合約一半；從內地輸入的核電約佔三成；其餘主要為燃煤。今次國際能源危機對煤價衝擊最大，香港的能源組合正好對降低升幅起到一定作用。

未來尋求參與鄰近香港零碳能源項目

兩電正在香港水域共同設置海上液化天然氣接收站，預計於明年投入運作，謝展寰指，屆時可直接從國際巿場採購液化天然氣，減輕天然氣價格波動對電費的壓力。中電電力系統亦連接中國南方電網和大亞灣核電站，1994年起已從大亞灣核電站輸入核電，這個用近30年、長約160公里的跨境架空電纜，預料2025年前會更換為更高輸電容量的電纜，屆時可更有靈活性輸入更多清潔能源。

他說，政府會與兩電研究在周邊地區探索更多零碳能源供應，包括尋求機會，參與和營運鄰近香港的零碳能源項目，逐步減少依賴化石燃料發電。常見的零碳能源除了核能，還有太陽能、風能、潮汐能及沼氣等。