港區人大選舉︱葉玉如以票后姿態連任　霍啟剛膺票王晉身人大之列

第十四屆港區全國人大代表選舉今早（15日）九時在灣仔會展中心舉行，由逾1,400名選舉會議成員以不記名方式，於42名合資格候選人當中，選出36名港區人大代表。總監票人黃玉山宣布，今次選舉收回選票1273張，其中有效票為1267張，6張廢票。立法會霍啟剛膺票王，得票1,248票；科大校長葉玉如為票后，得票1,254。



《香港01》將持續更新選舉重點。



【11:30】總監票人黃玉山宣布，今次選舉收回選票1273張，其中有效票為1267張，6張廢票。立法會霍啟剛膺票王，得票1,248票；現屆港區人大代表、科大校長葉玉如為票后，得票1,254。

立法會補選候選人黃錦輝與選委打招呼，黃同時身兼港區人大代表選舉會議成員。（夏家朗攝）

立法會12.18補選 候選人黃錦輝四處向選委打招呼

【11:00】總監票人黃玉山報告，發出及收回選票同為1,273張，李家超宣布選舉有效，現在開始計票，過程需時約15分鐘，提醒選委不要遠離會場，因或須進行第二輪投票。

身兼選舉會議成員的立法會補選候選人黃錦輝亦到場投票，點票期間他在會場四處遊走，拜會多名選委，更向他們雙手合十致意。

【10:36】全體會議完成投票後，李家超公布再有多26名選舉會議成員到場，共1,273人參與。

主席團高永文、廖長江等因應防控要求請假

【10:26】李家超表示，因一名選舉會議成員近日離世，今日（15日）應有1,420名選舉會議成員出席，最終共1,247人到場參與，173人缺席，主席團成員高永文、廖長江等因應疫情防控要求請假。

【09:57】投票正式開始，到場採訪的傳媒退場。

【09:50】工作人員開始分發選票。

+ 1

1,420名選舉會議成員 共有1,273人到場

【09:30】出席人數1,247人，以1,242票表決通過，總監票人為現屆人大代表黃玉山，另包括鄧家彪、陳學鋒等21名監票人。

【09:22】各候選人早上陸續抵達會場，包括行政會議成員吳秋北、前運輸及房屋局局長陳帆，以及民建聯主席李慧琼等。選舉會議第二次全體會議中，身為主席團常務主席的特首李家超宣布正式開會，由北京到港的全國人大常委會秘書長楊振武、副秘書長何新列席。