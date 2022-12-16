黃國為文職公僕抱不平：得紀律部隊上電視　政府稱對著電腦少故事

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（16日）召會開議，會上多位議員關注當局對公務員的功績宣傳不足，為公務員感到不值，工聯會黃國認為不同電視劇宣傳紀律部隊，吸引大眾關注，其餘公務員則在社會上的「滲透率」不足，認為「（不同）公務員間宣傳有參差」。

工聯會郭偉强建議當局設立公務員專屬手機應用程式，在程式內推送優秀公務員視頻，使優秀公務員的工作得到廣泛傳播，從而在局內建立良好文化。有議員關注政府合約僱員與公務員的質素參差不齊，或會影響政府長遠工作規劃。



黃國表示，現時社會對公務員的要求改變，由昔日只要求「保持政治中立、做好份工」，到現時要求「愛國愛港、樹立服務市民嘅心」。他認為要培養公務員「當香港（人）係屋企人」的理念，必須要加強市民對公務員的認識。不過，他認為當局對不同部門的宣傳力度有落差：「廉政先鋒、警察、海關，好有吸引力，有主流電視去播，反而其他公務員部門比較少，滲透率比較低。」

黃國要求公務員事務局仿效警察公共關係科成立相關部門，協助對外說好優秀公務員故事，對內則向公務員培養新的工作文化。

公務員事務局局長楊何蓓茵認同，當局以往針對公務員的宣傳不足：「市民對紀律部隊的認知度高，因為紀律部隊是行動型，制服部隊形象鮮明，多故事講出來讓市民引人入勝，吸引觀眾去睇。但大家可以想像文書嘅工作，每日都對電腦去做，好難用電視劇集、吸引嘅方法做宣傳，有啲工種有先天限制。」楊何蓓茵其後表示，會考慮郭偉强的建議，設立公務員手機應用程式，以推廣公務員的事蹟，令大眾加深對各部門的認識。

選委界蘇長荣提到，有非公務員合約僱員為了增加工作競爭力，而毅然放棄原有工作，加入政府，成為合約僱員工作一年。他詢問當局如何確保非公務員合約僱員及公務員的質素穩定，會否出現難以配合政府未來工作規劃的情況。

楊何蓓茵強調，大部分非公務員合約僱員都是季節性工作：「可能係一次性撥款，做三、四年就完，唔適合開永久性職位；或者工時比較短，唔可以用公務員職位取代。」她指，並非所有公務員工作都可交由合約僱員完成，未來會做好招聘工作，平衡兩者的職位數量，確保不影響政府運作。