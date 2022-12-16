綜緩及公共福利金津貼　明年2月起上調3.7%

立法會財務委員會通過，明年2月1日起將綜援及公共福利金的津貼金額上調3.7%，將分別帶來每年額外22億6,200萬元及6,400萬元的財政承擔。



新思維狄志遠留意當局會否調整標準金額，改善基習學童的教育支援，「學童需要更多電子學習產品、課外活動、補習，政府在處理基本標準金額有否檢討？」

勞工及福利局副秘書長陳雅詠表示，當局於2019年已進行大型檢討，並於2021年落實改善措施，整體標準金額有所上升，「其中包括大幅提高每月最高豁免入息限制至六成、大幅增加租金津貼最高金額等」，以4人家庭為例，每月可領取約1.7萬元綜援金，比以前金額增加11%，另外亦增設補助金、津貼、交通、就業、院舍都有支援，認為資助可保持金額的購買力。

狄志遠。（張浩維攝）

社署指濫用綜援情況不嚴重

選委界何君堯詢問當局綜援及公共福利金上調至3.7%，是否高於通脹比率？社會福利署高級統計師關啟明表示，上調幅度已參考撇除租金下的甲類消費物價指數，研究數據後發現，電力、煤氣和水的物價指數增加了12%、食物物價指數增加3.7%、衣履物價指數增加6.6%，而藥物價格則下降，因此當局決定將綜援及公共福利金的津貼金額上調3.7%。

何君堯追問上調後的資助金額與通脹相差多少，「我哋係善待緊市民，定係低過通脹？」他又關注資助金額上調後，當局會從何節流？不過當局未有正面回答與通脹差距的問題。而節流方面，陳雅詠表示，當局會加強打擊濫用綜援情況，她指按社署調查報告中可見，過往濫用情況不嚴重，承諾社署會繼續按舉報、覆檢、跟進綜援個案，小心審核並打擊濫用綜援個案。