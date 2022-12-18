持續更新‧立法會補選︱6人競逐4選委界議席　今早9時至11時半投票

立法會今日（18日）補選4個選委界議席，共有六名候選人競逐，包括中大工程學院副院長黃錦輝；民建聯陳永光；新民黨何敬康；全國港澳研究會理事黃梓謙；商湯科技香港總經理尚海龍；以及工聯會李廣宇。逾1,400名選委早上9時至11時半，可以到灣仔會展投票，正在檢疫或隔離的選委可事先登記使用竹篙灣票站。



今次選舉是填補張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠辭任議員加入政府，而出現的議席空缺。補選採用「全票制」，即選委須在同一選票中投選4名候選人，得票最多4人當選。投票結束後，會展票站轉為中央點票站，電子點票過程料需三小時。去年的立法會換屆選舉，這個界別的投票率達到98.48%，《香港01》全程持續更新重點。



【08:22】今早投票開始前，選管會主席陸啟康再巡視票站，他表示有信心投票點票順利進行，點票可於合理時間內完成。而截至上午7時45分，有人28名選委登記於竹篙灣檢疫中心票站投票