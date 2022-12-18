持續更新‧立法會補選︱6人競逐4選委界議席　首半小時投票率31.7%

立法會今日（18日）補選4個選委界議席，共有六名候選人競逐，包括中大工程學院副院長黃錦輝；民建聯陳永光；新民黨何敬康；全國港澳研究會理事黃梓謙；商湯科技香港總經理尚海龍；以及工聯會李廣宇。逾1,400名選委早上9時至11時半，可以到灣仔會展投票，正在檢疫或隔離的選委可事先登記使用竹篙灣票站。



今次選舉是填補張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠辭任議員加入政府，而出現的議席空缺。補選採用「全票制」，即選委須在同一選票中投選4名候選人，得票最多4人當選。投票結束後，會展票站轉為中央點票站，電子點票過程料需三小時。去年的立法會換屆選舉，這個界別的投票率達到98.48%，《香港01》全程持續更新重點。



【09:50】截至早上9時30分，首半小時有457名選委投票，投票率為31.71%。去年底的立法會選舉由8時半開始，選委會界別首1小時投票率為24.24%。

【09:35】香港餐飲聯業協會會長黃家和指，大部分候選人從事科技相關工作，且具實力，期望當選人進入議會後發揮所長，看看如何到立法會與其他議員及政府，真真正正為香港做事，服務國家和社會。

【09:25】人大常委譚耀宗表示，候選人積極宣傳拉票，再出發大聯盟早前也提供平台，讓選委進一步認識候選人，相信今次選舉會順利進行。他指，立法會事務繁多，期望當選人到立法會為市民服務，並讓行政立法工作更順暢。

被問到人大釋法是否應由本地處理，譚耀宗稱，暫不清楚人大常委會將如何處理，但相信若政府有疑問並尋求人大常委會解釋，在機制上可以做到。至於是否應優先以修例處理，他認為應由專家評估如何達到目標，讓類似事情不會再發生。

【09:10】選委界議員管浩鳴9時許到達會展投票，表示本港未來需要轉型，創科人手需求增加，會考慮這一點投票。另外被問到有關入獄青年，管浩鳴認為，年輕人總會犯錯，若情節不是很嚴重，且他們知錯能改，期望政府能給予機會，相信社會能接受。

新思維立法會議員狄志遠表示，其投票準則為候選人能否讓議會產生不同聲音，和是否關顧社福及基層需要。他又指，投票過程暢順，僅5分鐘便完成投票。

選委陸續抵達會展票站準備投票（文睿攝）

【09:00】立法會補選正式展開投票。多名選委在投票開始前，陸續抵達會展票站準備投票。

曾國衞在開始投票前到會展主投票站及中央點票站視察，其後在Facebook表示，要確保所有安排妥當到位，萬無一失，致力令選舉在公平、公正、誠實，高效和人性化下舉行。

【08:37】其中一名候選人黃梓謙因為早前新冠檢測呈陽性，今早未能現身投票站，有助選人員在會展站票站豎立他的紙板，作最後衝刺拉票。

黃梓謙因染疫未能親身到票站，助選人員豎立他紙板作最後衝刺（文睿攝）

【08:22】今早投票開始前，選管會主席陸啟康再巡視票站，他表示有信心投票點票順利進行，可於合理時間內公布結果。而截至上午7時45分，有人28名選委登記於竹篙灣檢疫中心票站投票。

【08:29】陸啟康提醒選委，要帶備身分證明文件和名牌到場，並要留意會展附近交通情況和單車節相關的改道措施。他又指，投票開始時人流或者會較多，但相信可以應付。至於有候選人被指未有按時提交選舉廣告的支持同意書，陸啟康指正在跟進中，現階段不評論個別個案，又指選管會至今收到5宗選舉投訴，大部分與選舉廣告有關。