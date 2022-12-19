4名立法會當選人完成宣誓 正式履任

4名勝出立法會選舉委員會界別補選的當選人，包括民建聯陳永光、中大工程學院副院長黃錦輝、新民黨中委何敬康和商湯科技香港公司總經理尚海龍，今早十時在立法會會議廳宣誓就任，由特首李家超監誓。《香港01》將全程持續跟進宣誓情況。



【10:07】最後一名宣誓的是黃錦輝。但秘書長指他宣誓時有一點說得不清楚，要求他再次宣讀誓詞。最後，宣誓儀式完成

【10:05】第三名宣誓的是民建聯的陳永光

【10:04】之後，是尚海龍進行宣誓，他和何敬康均採用廣東話宣誓

【10:03】4名立法會選委界別補選當選人，在立法會會議廳進行宣誓，由特首李家超監誓，立法會主席梁君彥見證，新民黨何敬康是首名當選人以宣誓

補選在昨日順利進行，連隨於今日便舉行當選人的宣誓儀式，讓他們可以投入議會工作。政府指議員的宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言。宣誓人若作出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。政府將於宣誓儀式後公布有關宣誓是否有效。

今次的立法會補選是因張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠辭任議員加入政府，騰出議席所致。有6人角逐4個席位，結果陳永光以1,028票成票王、黃錦輝獲983票、何敬康得833票、及尚海龍獲812票，4人成功奪得議席。而全國港澳研究會理事黃梓謙及工聯會的李廣宇則落敗。

▼2022年12月18日 立法會舉委員會界別補選順利完成，選出4名當選人▼

