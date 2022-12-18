立法會補選｜劉兆佳分析：4當選者有兩大致勝共通點

立法會選委會界別補選塵埃落定，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析選舉結果，認為當選者有兩個致勝共通點，即具專業背景，特別是資訊科技方面的知識；及在愛國陣營中有個人或政黨關係的支持。



劉兆佳指立法會補選的勝出者有兩個共通點（資料圖片）

劉兆佳接受香港電台訪問時指，今次補選與上周四舉行的港區人大選舉結果差不多，反映選委較支持具專業背景，尤其可配合特區政府及中央推動創新科技發展的路向，幫助香港推動產業轉型。此外，年紀不太大的參選人亦會較受支持。

劉兆佳：工聯會接連選舉失利或與候選人質素有關

至於繼日前港區人大選舉後，工聯會在立法會補選派出的候選人再次失利，會否與選舉工程有關抑或反映工商界與勞工界的矛盾，劉兆佳認為不能下此判斷，相信或與候選人質素有關，以致未能獲選委支持及信任。

至於本身是中大工程學院副院長的黃錦輝順利當選，令議會內具大學學者背景人數增加，劉兆佳認為，以前學者對參政較抗拒，不想因鬥爭而付出政治代價，現在愛國者治港制度下，沒有此情況，願意貢獻自己所長及學識，為香港及中央推動實際發展，改善民生。

宋立功：4當選人均熟悉內地情況

另外，香港邁臻研究所總監宋立功分析，4名當選者的共通點，是具專業能力，部分人在行內知名度高，而且熟悉內地情況。他指出，黃錦輝本身是政協，商湯的尚海龍在內地出生，陳永光在中醫方面常與內地交流，何敬康在新疆有營商經驗，可見各人都很熟悉內地情況。在現時講求與大灣區對接下，作為議員若不熟內地情況，難以推動香港經濟發展。

對於工聯會接連於港區人大代表選舉，及立法會補選失利後，宋立功估計，或與目前本港更著重振興經濟，希望工商界穩定有關，工聯會著重基層意見難免較輸蝕。