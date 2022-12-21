轟撥款申請積「收爐日」　邵家輝：逼議會食係慣性？︱政壇諸事町

立法會今個會期最後一次財委會原定上周五（16日）舉行，因為民建聯議員郭玲麗堅持在最後一個議程發言，導致今日（21日）加開特別會議，「收爐」日推遲引來議員微言。上次會議尾聲，多名已按掣發言的議員為放行項目「棄言」，今日都在會上解畫，事件主角郭玲麗三度發言。另有十幾名議員踴躍發言，討論時間長達80分鐘。



自由黨邵家輝將「加會」責任歸咎教育局，點名副秘書長梁蘊儀，質問為何在最後一次財會才一併提出八個項目，你諗住我哋啲議員一定要畀你過咩？我哋唔可以問問題咩？」邵怒斥局方慣性逼議會「硬食」，打亂了議員的聖誕新年假安排，有人更加要改機票、酒店，推後出遊計劃，最終更憤而投下「棄權票」。



郭玲麗堅持發言導致財會無法收爐

有關議程由教育局提出，關於在深水埗重置青衣的郭怡雅神父紀念學校，涉款4.5億元。上次會議尾聲放棄發言的包括管浩鳴、陳凱欣及李慧琼，管主動解釋，當日只是想表達意見，無具體問題，所以放棄發言；陳凱欣則說，官員在最後一條問題已觸及自己「想問嘅問題」，所以當日放棄提問。李慧琼則直接反映校舍編配問題，指人口結構改變，重置校舍時要認真考慮。

郭玲麗則三度發問，主要圍繞著「校舍分配委員會」，要求教育局多些委任地區及學界入委員會，批評當局就重置校舍與業界溝通已是10年前的事，遷校項目背後牽涉著政策及諮詢問題，但面對改善學校校舍的撥款項目，立法會卻只能「硬食」。

立法會財委會。（李澤彤攝／資料圖片）

邵家輝：郭玲麗無問題 槍口對準教育局

批發及零售界議員、自由黨邵家輝火氣十足，將槍口對準教育局副秘書長梁蘊儀，主動提到上周財會，指到尾聲「大家見到差唔多完會」，即使有議員正等候發言都決定放棄，「拿拿聲，想完咗佢，但郭玲麗議員最尾都想繼續發言，我唔覺得有問題」。他指，郭是立法會最大黨民建聯負責教育的議員，只發言5分鐘，想問多一輪都沒時間，原因是最後一次財委會，當局才把8個項目擺上議程：「全部擺晒喺最尾一日上嚟財委會，你諗住我哋啲議員一定要畀你過咩？我哋唔可以問問題咩？」

有議員全家改機票、酒店 就係為了今日開會

邵家輝指生源減少、殺校問題，導致學校重置問題備受關注，質疑教育局沒做好諮詢。他繼而指立法會這個星期大部分時間都無會議，「好多同事已經離開咗香港，有啲今日安排咗全年驗身，有啲做生意，有啲諗住全家去旅行，要改機票、酒店，就係為了今日開這個會。」他點名梁蘊儀：「點解你一家要堅持喺今年過呢？唔可以安排1月6日討論嘅咩？我想問下呢個問題，點解呢？點解你咁急呢？梁小姐！」

梁蘊儀隨即回應指，要取到撥款學校才可以如期開展工程：「講真，如果遲幾個月，可能對於學校嚟講，係遲一個學年先開學。」邵隨即打斷：「呀，小姐呀，1月6日我哋開內委會，今日幾多號？過多幾日聖誕節，跟住新年，1月6日開內委會，跟住財委會又開，差幾日啫，係咪？」兩人一度「疊聲」，須由主持會議的易志明介入，梁表示衷心多謝議員出席，邵則追問「我問你點解咁急呀？你知唔知幾多議員，因為你今日要缺席呀！」

邵家輝。（廖雁雄攝／資料圖片）

邵點名轟教局高官：我哋食咗佢 就係你個局做嘢慣性？

易志明之後表示，財委會不是橡皮圖章，「唔係最尾一日擺上嚟，就要幫你過晒佢」，希望政府注意。邵家輝其後亦再發言，指政策如果「有問題唔可以強迫人食」，質疑局方「有冇評估過傾得晒？」如果沒有兩手準備，要「我哋食咗佢，就係你個局做嘢慣性？有冇聽梁君彥大主席講，我哋唔係橡皮圖章，一定要支持嘅咩？」

最後，邵家輝拒絕投票，郭玲麗則投下支持票，4.5億元項目撥款獲通過。新任選委界議員何敬康，尚海龍、陳永光，亦加入了財委會。