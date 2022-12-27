特首政策組12.28成立　黃元山出任首任組長

政府宣布特首政策組明日（28日）正式成立，由立法會議員黃元山出任首任組長。特首李家超表示，黃元山有多年從事政策研究的豐富經驗，任職智庫時與國家的高端智庫緊密合作和溝通，關注和熟悉國家發展；亦曾任職跨國金融機構高層，在全球不同的金融中心工作，認為黃有國家大局思維，關注國際形勢，是組長的合適人選，深信他能夠帶領政策組出謀獻策，協助政府施政。



2015年加入董建華智庫 新選制下晉身立法會

黃元山2015年加入全國政協副主席、前特首董建華成立的「團結香港基金」，現時擔任高級副總裁兼公共政策研究院院長。去年在新選舉制度下，循新設的選委會界別晉身立法會議員，是第5名現屆議員加入政府。李家超今年競選特首時，黃元山是其競選辦副主任，負責撰寫政綱。



黃畢業於芝加哥大學經濟學系，其後考獲耶魯大學國際關係所東亞研究碩士學位，以及香港大學公共行政學博士學位；曾任多項公職，包括金融發展局董事局成員、市區重建局董事局成員、城市規劃委員會成員，以及前土地供應專責小組成員等。

特首政策組由李家超提出 肩負四大工作重點

特首政策組前身為「中央政策組」，李家超上任後提出重設，認為有助提高「治理能力」和「治理效能」，以及提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力。李家超期望政策組可循幾方面貢獻：

一、從高瞻遠矚的角度，倡議及協助制定長遠和策略性政策；

二、緊貼國家發展，包括方向、計劃和政策，分析及建議融入國家發展大局的對接重點，主動參與推動和作出貢獻；

三、審視國際關係和形勢，分析機會和風險，讓政府既可以把握機遇，創造有利發展的環境，同時又可以防範風險；

四、掌握香港民情，了解市民關注大方向和重點，並發掘有利社會和諧穩定的因素，協助決策方向和制定措施。