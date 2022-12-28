湯家驊19日超長「疫監」　有件事等超過兩日最失望︱政壇諸事町

行政會議成員湯家驊12月初因司機確診新冠肺炎而自我隔離，其後自己也受到感染，坐了足足19日「疫監」。他在Facebook發表康復感想，最滿意政府照顧周到，24小時內送上藥包、探熱針和口罩，護士兩日後來電探病，但就有件事令他最失望。



司機確診後，湯家驊已經自我隔離，但仍然染疫。（資料圖片）

密切確診轉陰又復陽 病徵輕微

湯家驊的司機12月初確診，為安全計他即日起自我隔離並每日快測，第二天家人有病徵，並在第三天轉為陽性。湯雖然早有病徵，但到了12月12日才轉為陽性。

他說這件事令他最不忿，指自己成為密切接觸者隔離3日後確診，確診5日後決測轉陰，誰知道兩日後又復陽，需要再隔離多7日，快測轉陰後兩日才正式「放監」，合共長達19日。

整個染疫過程中，湯家驊表示最不適是快測陽性前一天發燒，但最欣慰的是病徵輕微，比一般感冒還輕。

湯家驊確診後終日留在書房。（資料圖片）

電話診症排期超過兩日

湯家驊說，最失望的是電話診症排期超過兩日，最後朋友介紹了私家醫生電話診症，而所有特效藥費用仍是全免。

病情輕微但隔離了19日，湯家驊坦言這件事最納悶，每日只能困在書房聽音樂、看書，不過這亦是最開心，因為可以放假。而最感恩的是聖誕期間「放監」，可以和家人團聚，又能親手把聖誕禮物送給孫兒。