扶貧委員會重組︱非官方委員減至18人　再無立法會議員獲委任

特首李家超早前宣布重組扶貧委員會，將策略改為「精準扶貧」，今日（30日）公布新一屆成員名單，非官方委員由20人減至18人，現任立法會議員陳凱欣、鄧家彪、霍啟剛、容海恩卸任，新一屆成員再無立法會議員。新成員則包括中大經濟學系副教授莊太量等；即將出任團結香港基金總裁的李正儀、社區組織協會施麗珊、連鎖食肆老闆黃傑龍獲續任。



黃傑龍同時獲委任為關愛基金專責小組副主席，現任增補委員、泛民前立法會議員張國柱不再續任。社會創新及創業發展基金專責小組也公布新一屆委員名單，現任增補委員、社聯蔡海偉亦會卸任。新一屆扶貧委及兩個小組任期均由明年1月1日起至2024年6月30日。



黃傑龍獲委任為關愛基金小組副主席

扶貧委過往的職責，包括透過按年更新的「貧窮線」分析受監察貧窮情況，檢視現行政策和探討新措施，以達致防貧及扶貧目的。特首李家超上任後宣布重組扶貧委，以研究和識別「精準扶貧」的目標群組，原定本月初公布的最新一份貧窮報告至今未公布。

政府早前回應指，過往採用的「貧窮線」制定方法有其局限，長遠會削弱「貧窮線」監察真實貧窮情況的功能，會等到扶貧委員會重組後開展工作，諮詢新委員意見再落實精準扶貧的新策略。

扶貧委員會主席、政務司司長陳國基表示，由他領導的共創明『Teen』計劃，是本屆政府精準扶貧的首項舉措，通過政商民合作，聚焦扶持來自弱勢社群的初中生。政府定當全力以赴，與新一屆扶貧委員會攜手做好精準扶貧的工作，把資源投放到最需要幫助的人身上。