人大釋法︱李家超：無增加權力　非國安法案件歡迎海外律師

壹傳媒黎智英案觸發全國人大常委會首次解釋《香港國安法》，表明涉及國安法的案件如果聘請不具有香港全面執業資格的海外律師擔任辯護或訴訟代理人，須取得特首發出的證明書，否則國家安全委員會應當介入，對該等情況作出判斷和決定。



特首李家超晚上見記者，強調今次釋法沒有增加行政長官的權力，其他不涉及國安法的案件，海外律師仍然「無任歡迎」。



全國人大常委會表決通過《香港國安法》第14條和第47條的解釋草案。（央視新聞聯播影片截圖）

李家超表示，全國人大常委會就《香港國安法》第14條和第47條作出解釋，說明以下幾點：

1.香港國安委根據第十四條，有權對是否涉及國家安全問題作出判斷和決定，其決定具有可執行的法律效力，香港特區行政、立法、司法等機構和任何組織，均應尊重並執行香港國安委的決定。

2.特區法院在審理國安案件中遇有涉及有關行為是否涉及國家安全或者有關證據材料是否涉及國家秘密的認定問題，應當向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書，上述證明書對法院有約束力。

3.有關「不具有香港特區全面執業資格的海外律師是否可以擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人」的問題，屬於《香港國安法》第四十七條所規定的需要認定的問題。應當取得行政長官發出的證明書。如特區法院沒有向行政長官提出並取得行政長官發出的證明書，香港國安委應根據《香港國安法》第十四條規定履行職責，對該等情況和問題作出相關判斷和規定。

被問到誰人及如何判斷涉及國家安法行為，李家超說，根據《香港國安法》第47條，由行政長官發出證明書，而行政長官會考慮所有因素，特別是掌握到的事實和資料，從而判斷是否涉及國家安全，而這權力早於條文生效時已有，因此今次釋法沒有增加行政長官的權力。

他說，今次釋法是解釋法律原則，特區政府不同機關清楚知道如何履行責任，包括積極針對建立完善法律制度和執行機制。而今次釋法讓特區政府在遇到問題時，能原則性履行職責和目的。李家超說，釋法不是針對黎智英案，而是《香港國安法》的法治原則，政府的目的是要處理不具有香港全面執業資格的海外律師的問題。

李家超認為，今次釋法的影響正面，將向社會和國際人士展示如何慎重處理、重視法治原則，而法律界亦重視依法行事，今次正正是依法行事的做法。

李家強調，國安委是一個委員會，所有決定都是委員會的決定，而不是他一個人決定，會考慮所有實際情況而作出判斷和決定，亦不是凌駕法院或法官的法律判決。

李家超強調，不涉及國安法的案件，海外律師「無任歡迎」，指今次只是針對危害國家安全的罪行。