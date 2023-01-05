通關︱田北辰函人大常委會　促協調高鐵復運：離任人代前最後貢獻

香港與內地「通關」首階段方案出爐，除了陸路口岸設北上南下各5萬配額，循海空橋公共交通過境只受限於運力，並不設配額，而高鐵未能復運。身兼港區人大代表的實政圓桌田北辰去信全國人大常委會辦公廳，表示有關安排對來往廣州及香港的市民造成極大不便，強調香港對通關已萬事俱備，只欠高鐵，形容為「通關的重中之重」，希望辦公廳可提供協助與內地相關部門商討協調，讓高鐵趕及於「通關」首日復運。



田北辰說，今次去信是自己從「港區人大」退休前，對市民及國民的最後貢獻。他亦在社交網站貼文，質疑落實「通關」，高鐵倘消聲匿跡，「萬事俱備，究竟等埋邊個？」



田北辰指，完全不可以接受高鐵未能在「通關」首日復運，而原因不明：「有啲就話係內地方面有嘢需要處理。但以我所理解，可靠消息指出已經有一個關鍵嘅團體其實已經表態，對首日復運表示冇問題，亦唔存在春運期間鐵路難以調配嘅情況，而港鐵對首日復運亦表示冇問題。」

他形容消息猶如潑冷水，令人大失所望：「喺一個透明度咁高嘅地方，又唔涉及國安同政治，大家係咪要三口六面講清楚？到底係邊一個卡住左件事，又唔知要等幾耐。」他認為要解釋清楚原因，因為隨著城際直通車取消，而羅湖口岸又正在裝修，市民難以轉乘和諧號到廣州，經落馬洲去廣州也要「拖住行李行一段路再轉本地線」，認為西九高鐵可直達廣州東站，屬通關的重中之重。