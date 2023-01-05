通關內地｜林健鋒：望新年前名額增至十萬 陳沛良：三點待澄清

政府下午交代本月8日起與內地通關細節，行政會議及立法會議員形容為中央送給香港最佳新年禮物。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒期望，農曆新年前後可把名額增至十萬。旅遊界議員姚柏良希望，下階段可以增設旅遊名額，逐步放寬團隊跨境遊和自由行，重振本港旅遊業。



民建聯梁熙期望，即日來回港人毋須在內地再做檢測，即可回港。選委會界別立法會議員陳沛良則指兩地進行商業活動和旅遊更加便捷，為本港經濟復甦注入強大動力。



林健鋒形容通關是中央送港最佳新年禮物，又指現時距離農曆新年只有約半個月，相信新年前後有不少市民有意北上探親，工商界亦希望盡快派員到內地處理業務，希望政府每三、四日檢視名額及流程等安排，務求新年前後將名額逐步增加至每日10萬人以上。

林健鋒又預期，隨著兩地通關，香港旅遊業有望於數月內明顯復甦，重新激活香港經濟動力。他建議旅發局與旅行社、商場、食肆及零售商等合作，推出連串訪港推廣及優惠，帶出｢香港歡迎你｣的訊息，吸引各省市旅客訪港。他形容通關可達至｢路通財通｣效果，亦有助內地各方面人才透過「高端人才通行證計劃」等途徑來港，豐富本港人才庫。他建議政府盡快與商界合作組團訪問內地，為港商拓展商機。

梁熙倡即日來回毋須再驗核酸 劉國勳促東鐵增運力

民建聯立法會議員、衞生事務發言人梁熙亦對通關安排表示歡迎，他指過境人士須持有48小時內的核酸檢測陰性證明才能過境，認為是有效措施管控疫情風險，但指不少港人或是即日來回往返內地，適已持有核酸檢測陰性證明，期望當局容許即日來回港人，無須於內地再做另一次核酸檢測才能回港。

民建聯另一名立法會議員劉國勳留意到，自政府公布通關細節後，「指定口岸出境香港到內地預約安排」網站出現大塞車，建議政府增加網站的承載量；他又促請港鐵加密東鐵綫班次及增加列車車卡，以應付通關後增加的人流。

鄧家彪：應交代提高配額及加開口岸路線圖

工聯會議員鄧家彪認為有關安排的受惠人數比社會原先預期更高，不過，他同樣要求首輪配額安排生效一星期後，檢視實際情況，在新年前盡量再增加名額；並清晰交代提高配額及加開口岸的路線圖和考量條件。對至親奔喪和趕赴內地探望病重至親的香港市民給予申請配額豁免，彰顯人文關懷。

陳沛良：三點安排須澄清及完善

而選委界別立法會議員陳沛良也指，逐步、有序、全面恢復正常通關，人員來往進行商業活動和旅遊更加便捷，無數跨境家庭也能結束長期分離與家人團聚，可為本港旅遊、零售、餐飲、住宿以及各行各業復甦提供強大經濟動力。

不過，他認為有三點安排要澄清，包括網上預約名額先到先得，若有急需過關處理事務的人搶不到名額，會否設立特別人文關懷通道讓急需的人申請過關？建議入境本港人士抵港首5日每日快測，有何機制監督確保建議可落實執行？及7個口岸本周日開始運作，但大量停擺的跨境客運工具，可否確保短時間內投入使用，有何支援措施協助行業運營？