通關南下無接種要求　林健鋒稱免添波折　冀過年前北上名額10萬

香港與內地明日（8日）起通關，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒在有線節目《有理有得傾》上表示，首階段北上、南下每日各6萬個名額做法恰當，日後再視乎實際來港及北上人數再調整配額。他希望在農曆新年前增加每日北上名額至10萬個或以上，讓更多港人可以回鄉探親或經商，但若配套不足會出現大混亂，強調各方需要周詳配合。



現時香港要求海外入境人士須打齊兩針，但對內地入境者則沒這個要求，林健鋒稱若一貫做法沒太大問題，便應該沿用，擔心提出新要求會引發波折。被問到應否取消海外入境人士的疫苗接種要求，他指這涉及很多因素，未必可以一刀切處理。另外，林健鋒認為現階段應該保留口罩令，日後視乎情況才逐步取消。

盼預算案派3千元消費券：適當時間要幫一幫市民

至於上周起接受申請的「高端人才通行證計劃」，暫時接獲約2,600份申請，林健鋒說，在政府未宣布通關前，已有這個申請數量，相信通關後申請人數會愈來愈多，人才流通意味着資金亦會流通，對香港經濟復蘇有很大作用。

新一份《財政預算案》下月發表，林健鋒認為，政府在適當時間都要幫一幫市民，建議重推「保就業」計劃，但可縮窄涵蓋範圍，亦建議派發2千至3千元消費券。