村代表選舉｜投票晚上7時結束 原票站即時點票

鄉郊村代表選舉今日（8日）舉行，投票由中午12時開始，至晚上7時結束。截至下午5時，原居民代表選舉累積投票率為44.63%，至於居民代表選舉累積投票率為48.76%。



村代表（包括原居民代表及居民代表）選舉今日（8日）舉行，街坊代表選舉則於一月十五日舉行。選管會主席陸啟康下午說，他與選管會委員今日較早前分別巡視數個票站，認為運作暢順，選管會會確保所有選舉安排在公開、公平及誠實下進行。截至下午5時，接獲5宗投訴個案。

陸啟康說票站會在投票結束後，在原站點票屬新安排，希望可節省運送時間，提高點票效率。

​民政及青年事務局局長麥美娟今早巡視北區粉嶺公立學校的投票站，呼籲所有合資格選民齊來投票，選出心目中賢能之士，協助大家建設和諧美好的鄉郊社區。她又提醒合資格選民按投票通知書上列明的日期、時間和地點前往指定的投票站投票，同時必須帶備身分證明文件或法定的替代文件正本以申領選票。

麥美娟表示，今屆村代表選舉首次集中在同一日投票；另外因應疫情，已安排在竹篙灣社區隔離設施設立特別投票站，方便正在接受隔離的選民投票。

556人競逐共286個村代表議席

是次村代表選舉有1 640位候選人獲有效提名，但其中一個原須投票選舉的原居民代表席位的一名候選人去世，其競爭對手自動當選；因此是次選舉有1 083人自動當選，556人競逐共286個村代表議席。

另外，廉政專員胡英明同執行處助理處長麥偉強仲，也到位於元朗蔡屋村的票站視察，了解在場當值廉署人員嘅工作情況。

市民如要舉報或查詢，除可致電廉署24小時熱線25 266 366或親身前往廉署24小時舉報中心之外，七間分區辦事處亦會喺今日上午9時至晚上10時開放，提供服務。此外，廉潔選舉查詢熱線2920 7878亦同時運作，解答市民查詢。