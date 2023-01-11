馳援內地？港府：若鄰近地區提疫苗藥物互助　力所能及必全力協助

內地上月初起放開防疫政策，疫情迅速蔓延各省市，搶購藥物浪潮波及香港，導致市面「撲熱息痛」止痛退燒藥難求。港府表示，一直就鄰近地區包括內地及澳門的疫情最新發展，與相關單位保持緊密溝通。對相關單位提出疫情防控上的互助事宜，包括疫苗、藥物或其他物資等，特區力所能及必定全力提供協助。



中央贈中成藥悉數派出 正加緊採購撲熱息痛藥物儲備

立法會議員陳沛良向政府提書面質詢，指中央在第五波疫情期間，向香港捐贈大量抗疫藥物，而今內地出現藥物短缺和斷供，以及醫療資源擠兌等情況，港府有否支援協助內地。醫務衞生局回應指，去年香港獲中央捐贈一些抗疫中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣片/膠囊」，並經中央協調大規模採購醫療物資。

局方指，所得的中成藥已全數派給有需要人士，採購的「撲熱息痛」的藥物，一直持續透過各部門分發予有需要的人士，包括醫管局病人、由衞生署等派發給家居隔離的患者等。

政府重申，現時公營醫療系統的「撲熱息痛」藥物，備存量維持在約五至六個月的日常使用量。足夠公營醫療系統照顧病人所需。不過因應近來市面供應緊張，政府正計劃加緊採購相當數量的相關藥物作儲備。考慮按實際情況和需要，具針對性地支持私營醫療設施。