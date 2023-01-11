學界足球決賽未完場照灑水 楊潤雄：已告誡員工及邀專人培訓

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應上月一場學界足球賽期間，球場自動灑水系統開啟，迫使學生在寒冬下「濕身」對決，指康樂及文化事務署已告誡職員，要與主辦方了解賽程，並加強前線員工培訓。



港九區中學學界足球第一組（D1)上月（12月）中在石硤尾公園上演決賽，惟因球賽超時，但球場自動灑水系統已預較時間開啟，球員被迫在寒冬下「濕身」對決，新民黨議員李梓敬因應事件，今日（11日）在立法會口頭質詢時，詢問康文署有否就此制定工作指引，以避免同類事件再次發生。

楊潤雄回應指，該賽事原定在下午6時前完成，因此職員將自動灑水系統設定於下午6時07分開始運作。他表示，康文署已為事件致歉，並為前線職員舉行簡介會，邀請專業人員向員工提供灑水系統設定培訓。

楊潤雄又透露，康文署正全力開發全新智能康體服務預訂系統以取代「康體通」，新系統將支援互聯網、應用程式，及自助服務站使用更多電子支付的方式，包括八達通及轉數快，預計本年第三季投入服務。

議員促遊樂設施設計要加入不同主題

另外，李梓敬關注本地遊樂場及公園的設計會否加入不同主題，例如將環保概念融入設施，讓使用者在玩樂時學習到不同的知識。楊潤雄表示，當局一直有考慮為遊樂設施加入不同主題，提供不同程度挑戰及趣味，引入大自然和趣味元素等：「屯門公園的兒童遊樂場，是首個共融遊樂場，提供多元化設施，讓不同年紀和不同能力的傷健兒童一同玩樂，深受市民歡迎。」他又指，當局會邀請市民提出遊樂場設計建議，加強社區參與。

選委界議員李浩然建議政府與本地文化團體或藝術家合作，設計主題公園，以促進旅遊業。楊潤雄認同為大型公園增加主題，會令其更有特色，可體現香港的多元化，有助吸引本地市民和外國旅客遊覽。