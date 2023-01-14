消息：國安公署鄭雁雄將轉任中聯辦主任　接替駱惠寧

據了解，中央駐港國安公署署長鄭雁雄將接替駱惠寧，出任中聯辦主任，有關方面稍後將作公布。鄭雁雄在《香港國安法》落實後，2020年7月獲委任為首任國安公署署長，上任後曾稱香港的「高度自治」前提是「高度自覺」，要確保國家主權、安全及發展利益，讓中央「高度放心」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，香港正邁向「由治及興」，中聯辦此時出現人士變動不足為奇。而駱惠寧出任中聯辦主任有「臨危受命」意味，當時已經過了正常退休年齡，暴亂平息後可謂「功成身退」。他說，鄭雁雄對香港事務熟悉，加上在國安公署的工作，應該是接任中聯辦主任合適人選。



鄭雁雄本身是汕頭人，長年在廣東工作，曾任廣東省委常委及秘書長，人民日報華南分社秘書長及廣東省委宣傳部。最廣為人知是他擔任汕尾市委書記期間，以強硬手法化解廣受國際輿論關注的烏坎村事件，當時他向村民發放題為「勸喻和平解決」光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，並說「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」，有應對複雜局面的經驗。

劉兆佳接受《香港01》查詢，指鄭雁雄通曉廣東話，更有利他與香港各界溝通接觸：「無論如何，中央對港新政策已經制定並逐步實施，誰當中聯辦主任都要執行中央對港政策，確保香港繁榮穩定和加快融入國家發展大局。」

劉兆佳提到，港澳辦主任夏寶龍所言，在美西方不斷打壓下國安形勢愈趨嚴峻，中央和香港有必要提高警惕、加強合作應對。在新政治形勢下，鄭雁雄在維護國安的經驗，有利促進特區政府與社會各界更好地確保《國安法》的落實、維護好國家安全、保障好社會穩定和提升各界對國家安全的意識和責任感。

鄭雁雄開先例 既非中共中央委員、亦非候補委員

以往中聯辦主任都由中共中央委員、或候補委員出任，但鄭雁雄既非中共第二十屆中委、亦不在候補名單之上。劉兆佳則指，這方面並不是大問題。