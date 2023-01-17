高鐵雙向車票增至1.4萬張　議員批「到喉唔到肺」　關注票務彈性

高鐵明天（17日）起，可供發售的車票由每日雙向共1萬張增加至1.4萬張。



實政圓桌立法會議員田北辰對於增加4,000張票表示「到喉唔到肺」，指加幅低於他的要求。而香港新方向立法會議員張欣宇亦表示，現時網上售票方式與運力嚴重不匹配，聽到有購票市民的評論感到無言。



田北辰表示，港鐵承諾靈活調配高鐵班次的額度。（資料圖片）

田北辰：港鐵承諾靈活調配每班車額度

田北辰表示，他要求雙向來回票數加至1.6萬張，同時不要將額度平均分配，而是總額度計算賣完即止，增加市民購票彈性。他說，現時僅增加至1.4萬張，是低於他的要求，質疑為甚麼在有需求之下，政府亦不進一步增加售票。

田北辰向政府和港鐵了解，政府表示今次加幅雖然低於要求，但不代表是最終數目，而新增車票已交由港鐵靈活處理。不過港鐵說，因技術問題未能自動化處理，但承諾會留意情況，有班次沽清就會靈活調配。

張欣宇網上買不到票 排隊聽市民評論感無言

至於曾在港鐵任職的張欣宇表示，用了兩小時註冊123063售票網站，卻幾乎已經沽清，唯有用「復古」方式到高鐵站排隊購票。

張欣宇說，現時班次數量的總運力，其實可達到4至5萬人次，但最終只有8,500人次乘搭，不是因為無需求，而是有限額制之下，電子票務和列車運力嚴重不匹配。

排隊期間，張欣宇聽到市民感嘆，稱：「一班車只載幾百人，肯定係權貴先有優先上啦！」聽罷張欣宇無言。