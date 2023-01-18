政協換屆｜新面孔劉江華、劉業成、鄭志剛、何超瓊上榜

一連三日全國政協常委會會議結束，通過新一屆全國政協委員名單，共有2,172人，當中「特邀香港人士」有124人，另有其他界別代表，前民政事務局局長劉江華、警務處前副處長劉業成、來自商界的新世界發展行政總裁鄭志剛和信德集團行政主席何超瓊等，屬首次晉身全國政協行列。全國政協主席汪洋指，全國政協可起模範帶頭作用，他又感謝現屆政協委員所作的貢獻。



至於本港兩名現任政協副主席、前特首董建華和梁振英，只有梁振英留任，健康欠佳的董建華退下火線。而早前盛傳會出任政協常委甚至政協副主席的另一位前特首林鄭月娥，未見榜上有名。



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至於18名港區政協常委當中，8人留任政協委員，意味他們可繼續擔任政協常委，包括世衞前總幹事陳馮富珍、西九文化區管理局董事局主席唐英年、貿易發展局主席林健岳、長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑和香港中華總商會會長蔡冠深等。

內地官場雖有「七上八落」不明文規定，即67歲可以留任，68歲或以上則離任。但安排具一定彈性，因此，年屆75歲的陳馮富珍及70歲的唐英年仍可「超齡」續任。

▼部分連任政協常委▼



而卸任的10名常委，包括中聯辦前副主任譚鐵牛、恒大集團主席許家印、華昇診斷中心董事長胡定旭、工聯會榮譽會長林淑儀、鳳凰衛視控股董事局前主席劉長樂、星島新聞集團前主席何柱國等。

▼部分卸任港區政協常委▼



名單上亦出現多名港區人大代表「轉跑道」出任政協委員，包括香港中華出入口商會榮譽會長林龍安、香港工商總會主席王庭聰、東泰集團主席李君豪，以及飛達帽業副主席顏寶鈴。

除了特邀香港人士，其他界別亦見香港代表，包括醫藥衛生界高永文、胡定旭，以及新聞出版界張志剛等。

▼由港區人大轉任全國政協部分人士▼



政協專門委員會副主任方面，香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷、九龍社團聯會會長王惠貞，以及考評局主席容永祺等留任，而身兼行會成員及立法會議員的林健鋒，則不在名單上。

全國政協第十四屆第一次會議，將於3月4日在北京召開。

▼ 部分政協專門委員會副主任▼

