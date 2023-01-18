政協換屆︱董建華卸任副主席　曾接受心臟手術、已年半無露面

全國政協常委會今日（17日）閉幕，通過新一屆全國政協委員名單，現任副主席董建華將會卸任，梁振英則當選連任。前特首林鄭月娥不在新一屆名單上，意味着只有一名前特首擔任全國政協副主席，躋身國家領導人之列。



現時85歲的董建華是香港首任特首，2021年3月在全國人大會議開幕禮離場時意外跌倒，對上一次公開露面已是同年7月，其後在瑪麗醫院接受心臟手術。由董創立的智庫團結香港基金，常務副主席的陳智思最新接受訪問，指已經有一年沒見過董建華，又指董以往凡事都親力親為，非常投入工作，但「始終年紀大，（術後）需要休養嘅時間長啲」，相信他未必能有精力再恢復之前的工作量。



陳智思稱已經一年無見 工作不再親力親為

董建華大約兩年前在全國人大會議開幕禮跌倒，須由數人攙扶才能站起身，時任特首林鄭月娥、前特首梁振英都有上前慰問，當時董建華回應指感謝關心，解釋指當時忙於與人打招呼，不小心絆了一下，自己一切安好，不過健康情況開始引來外界關注。

同年9月，董建華在瑪麗醫院接受心臟手術，之後缺席所有重要活動，包括每年的國慶慶祝活動、連場選舉、全國兩會、回歸25周年慶典等，只是多次透過公關回覆指正在休養及休假。去年七一，習近平訪港出席回歸25周年活動，董建華亦未有公開露面，習近平專門委託相關方面轉達對董建華的問候。

陳智思最新接受訪問指，董建華目前仍在休假，指他以往經常參與基金會日常工作、負責作最終行政決定，但最近一年都沒見過對方。他有接觸董建華家人，得悉他手術後身體基本沒有問題。

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