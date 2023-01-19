直播︱確診者隔離令1.30撤銷　李家超：應由強制改為「市民負責」

特首李家超今日（19日）早上10時半，出席立法會行政長官答問會，是上任後第三次。他在開場白宣布，撤銷確診者隔離令將於1月30日正式撤銷。他解釋，本地疫苗第二針及第三針的接種率分別已達到93%及84%，大部分市民因感染而達到保護屏障。加上自從與內地通關以來，本地確診數字由3萬宗，下跌至昨日（19日）的3千多宗，市民對疫情的防護意識及處理方式有所提升，認為不應再由政府一刀切，「應改為由市民自行決定。」



李家超回顧新政府過去半年的工作，形容團隊工作紮實，也有創新及策略性措施出台，包括成立督導組推動融入國家發展大局、推出搶人才措施、打擊衞生黑點等。李家超展望2023年上半年的工作，政務司司長陳國基與內地緊密聯繫，兩地「通關」會隨時作調整，盡快實現全面通關。他預料旅客數目將會大幅增加，下月初會開展「你好，香港！Hello, Hong Kong」推廣活動，傳達香港復常訊息，吸引各地旅客訪港。《香港01》全程直播。



立法會行政長官答問會。（資料圖片/李澤彤攝）

1.30起撤隔離令 混合免疫屏障已十分牢固

【10:55】李家超宣布，1月30日起撤銷隔離令，主要考慮有幾點，包括疫苗第二針及第三針的接種率分別達到93%及84%，而第五波以來不少市民因感染而產生免疫力，等同接種第三針的有效接種率達到95%，社會的混合免疫屏障已經十分牢固，現時完成接種市民即使感染亦多屬輕症。而病毒及疫情不斷演變，香港醫療系統防治能力提升、以及有效的抗病毒藥物：「病毒對本地公共衞生的風險已經明顯改變，並且明顯減低」。

須邁向新階段、新模式 作為其中一種上呼吸病管理

李家超指，香港與內地通關十幾天以來，並沒有增加疫情風險，「疫情一直向低走」，更加從最高峰差不多3萬宗，一直回落至昨日（19日）的3千多宗，跌幅近9成。而且社會及市民對病毒的認知及處理能力已經大大提升：「政府對新冠病毒的管理需要邁向新階段、新模式，由於病情多屬輕微，對疫情的處理，應由『政府一刀切強制』改為『市民自行決定、自行負責』，逐步建立新常態系統，將2019冠狀病毒病作為其中一種上呼吸病的管理。」他說走這重要一步，是以科學及風險為本而作出。

（取消確診者隔離令）係外國復常必經階段，亦係香港復常必經階段，香港亦已走到呢個階段。 李家超

料上半年旅客大增 二月展開國際宣傳、率團訪中東

【10:45】行政長官李家超今日（19日）出席立法會答問大會。李家超首先回顧新一屆政府上任後的工作，他指團隊有共同理念，在《施政報告》提出不同新措施，其中包括成立「融入國家發展大局小組」，指未來會主動對接國家發展，推動一帶一路發展；利用全新吸納人才措施，「高端人才計劃」有5千多個申請，當中有七成申請已獲批；成立三百億元共同基金，未來會共同投資有發展潛力的企業等；推出「創新科技發展藍圖」等發展藍圖。行政方面，政府向立法會提出25項草案，當20項獲得通過。

他展望2023年的工作，指在中央肯定下，香港與內地於1月8日恢復通關、高鐵售票量亦漸增加，自通關以來每日約有2萬人通過各口岸北上。他未來將於團隊到訪廣東省、出席3月舉行的博鰲亞洲論壇，預計香港經濟將有所改善。他承諾將與團隊、商界、專業界推廣香港，透過舉辦活動，如「你好，香港！Hello Hong Kong！」、「香港花卉展覽」、「博物館高峰論壇」、及首次舉辦的流行文化活動等，以吸引國內外旅客重返香港。