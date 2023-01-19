答問會林鄭換李家超　曾國衞收起詩情、畫意大發？︱政壇諸事町

今早（19日）的特首答問會歷時一個半小時，議事廳內高官、議員一舉一動都備受關注，新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀被拍攝到在微信發放特製「長輩圖」，以個人獨照配上「早上好」字眼。曾經在前任特首林鄭月娥最後一個答問會上，抄寫《定風波》的政制及內地事務局局長曾國衞，今次改練畫功，以鉛筆在白紙上畫竹。



曾國衞答問會抄《定風波》 聞林鄭感言憶蘇軾貶官？｜政壇諸事町

林鄭答問會抄寫「定風波」 曾解釋為林鄭寫照

中文大學新亞書院畢業的曾國衞，上次透過新聞秘書回覆，指在答問會聽到林鄭臨別感觸，想起了《定風波》這首詞，所以就寫下來了，特別是詞中兩句「一蓑煙雨任平生；歸去，也無風雨也無晴」，令他覺得是林鄭的寫照，所以不期然寫出來了。今次主角換成上任半年的李家超，沒有詩情、但就悟出畫意。

曾國衞在2020年《施政報告》發表期間，曾被拍攝到在座位上打瞌睡，他當時解釋身體不適，正服食抗生素和消炎藥，故較為睏倦。

李家超出席特首答問會。（林靄怡攝）

葉劉向粉絲發「長輩圖」 獨照配「早上好」

至於葉劉淑儀，則在答問會期間向粉絲群組傳送個人照，她透過助手回覆《香港01》，指當時正與粉絲聊天：「發『早上好』的相片畀大家，同粉絲友好保持聯繫。」葉劉又認為李家超今日接受議員質詢，態度謙厚溫和，說話方式大家容易入耳，對抗疫及通關的細節有充分掌握，不過她則覺得其他方面只屬「中規中舉」。

選委界議員林筱魯則透過平板電腦，瀏覽醫管局免費護士課程，似是把握時間「做功課」。