與內地商擴大通關 陳國基：最快農曆年後有條件撤過關配額

政務司長陳國基接指，正與內地商討推展下階段通關，希望能以快速測試代替核酸檢測，甚至取消過關檢測要求，認為最快於農曆新年後，有條件撤銷過關配額的限制。



陳國基指最快農曆新年後，有望撤銷通關配額（陳國基FB圖片）

本港和內地通關至今兩個星期，領導「通關事務協調組」的政務司司長陳國基，今日（22日）接受商台訪問時指，通關後每日確診數字，沒有上升，而且不斷下降，所以證明通關並無為整體疫情帶來影響。他指將來如果條件成熟，可以改用快速測試取代核酸檢測，甚至完全不用檢測，「因為香港要全面復常，我們最後都要行呢一步」。

陳國基：春節後或可逐步撤通關限制

陳國基指，通關以來，每日北上的配額，未曾用盡， 認為現時和全面通關已相差不遠。至於何時有條件全面撤銷配額限制？他說：「春節是（過關）人流最多的時候，如果過了春節，情況穩定，我們可以逐步將過關限制撤銷，包括人數限制。」

春節是（過關）人流最多的時候，如果過了春節，情況穩定，我們可以逐步將過關限制撤銷，包括人數限制。 政府司司長陳國基

警方會按程序處理遊行申請

陳國基又指，今年是本港復常關鍵一年，樂見不同經濟民生活動恢復。不過，過去3年，遊行集會在限聚令下幾近絕跡，他回應指，若警方收到申請，會按既定程序處理：「如果有（遊行申請），我們都是依法辦事，市民表達意見，我們隨時都歡迎，希望是不同渠道，遊行示威只是其中一種，另外和立法會議員溝通、舉行前廳交流會等，直接或透過議員多聽民意。」

如果有（遊行申請），我們都是依法辦事，市民表達意見，我們隨時都歡迎，希望是不同渠道，遊行示威只是其中一種 政務司司長陳國基

至於扶貧委員會換屆後，以「精準扶貧」為策略，將檢視量度貧窮狀況的工具。陳國基指，無討論過取消貧窮線，但認為按現時貧窮線計法，無論有多少物業，只要沒有收入，皆被視為貧窮，不夠精準。至於如何訂立新的量度工具，陳國基指暫時未有想法，會在扶貧委員會集思廣益。