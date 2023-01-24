鄭泳舜籲多採用「實名制」售票　決定權交主辦方　免影響冷門活動

去年7月舉行的MIRROR演唱會，是紅館首次採用實名制售票。民建聯立法會議員鄭泳舜今日（24日）在電台節目表示，實名制有助打擊「黃牛飛」，值得探討是否應用於其他演唱會或大型活動。他說，如果有更多場地適合採用實名制售票是好事，但希望給予主辦單位更多空間決定，因為對於較冷門的活動，採用實名制對銷情有一定影響。



MIRROR演唱會門票當時開賣11小時後售罄，鄭泳舜指，MIRROR演唱會落實實名制的情況比想像中好，觀眾入場需時約半小時，大致上可接受，但認為售票速度有待改善。對於目前租用康文署場地，最多有8成門票可作內部認購，鄭泳舜稱，實名制只是打擊黃牛的其中一招，希望主辦方開放更多門票作公開發售，並建議政府簡化售票程序，打擊炒賣門票活動。

黃浩華：不能接受購票輪候逾十小時

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華指，市民要輪候超過10小時才能購票，不論在技術或用戶體驗上也是不能接受，相信政府除了更新硬件外，也需要更新相關程式。他稱，目前市面上用作搶口罩、報名參加馬拉松，以及新加坡和台灣等地的售票系統，都不會出現輪候逾10小時才能購買的情況，相信主流系統可應付流量，當局須提高對系統的要求。

他建議政府參考網購平台做法，向輪候購買的用戶顯示輪候位置。