張秀賢被指欠債　「張太」回應指並不清楚傳聞：他不在家

前元朗區議員張秀賢被指債錢不還，債主包括政圈人士、學界以至其他人士，負債總額料達數百萬元。張秀賢昨日回覆《香港01》查詢時，指「要睇睇先」，其後再稱屬於私人事務，「會私人再同其他人交代」。



《香港01》記者今日（27日）到張秀賢住所查詢事件，有自稱「張太」的女士回應指，對欠債傳聞並不清楚。



近日財經專欄作者「渾水」不點名爆出有人債錢不還，債主設立了一個通訊群組，估計總債務達到400萬至500萬元。部份債主有計劃入稟小額錢債審裁處追討欠債。另有泛民人士指張秀賢「慣性」借錢，「喺圈子內幾年前已經揚開晒。」

張秀賢是前學民思潮成員，最近有指他已加入具建制背景的「基本法學生中心」，而該中心去年底曾發表署名張秀賢的文章，指香港需要更好回應國家主席習近平和國家期望，肩負國家任務和使命，參與國家各項建設和重大政策。

張家交代不能探訪？ 保安：係呀

《香港01》記者今日下午到張秀賢位於屯門的住所查詢，被樓下保安拒絕放行。記者問是否張家交代不能上去探訪，保安表示：「係呀。」

記者再嘗試以大堂外的大廈對講機聯絡，有自稱張太的女士接聽。張太向《香港01》表示，張秀賢不在家，而有關張秀賢欠債的傳聞，張太表示並不清楚。