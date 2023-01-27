MIRROR｜勞工處共提出15項檢控　鄭泳舜冀令業界重視演出者安全

MIRROR去年7月28日紅館演唱會發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，當中阿Mo頸椎嚴重受傷。勞工處今日（27日）表示，已完成「職業安全及健康」以及「僱員補償」方面調查，向3間公司合共提出15項檢控



民建聯民政及文體事務發言人兼立法會議員鄭泳舜表示，非常關注當局就演唱會意外的跟進行動，期望勞工處的起訴行動，可令業界更重視舞台演出者的職業安全。



勞工處調查後發現，有關處所佔用人及僱主，即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司，涉嫌違反《職業安全及健康條例》（第509章）及《僱員補償條例》（第282章），並向上述公司合共提出15項檢控。

促公司為僱員購買僱員補償保險

鄭泳舜說，為僱員提供安全作業的裝置環境至為重要，指公司須為僱員購買僱員補償保險。

他提到政府去年11月發表的調查報告，當中建議一系列改善措施，從紅館場地租用人守則方面，加強專業人員監督舞台工程安全、引入第三方獨立核查人員檢查工程與裝置等，以確保舞台裝置符合安全要求。鄭泳舜引述政府當時表示，在未來數個月，康文署會與業界商討及落實新措施的執行細節，並會修訂租用條款。他期望當局適時交代確保政府場地舞台安全的各項措施進度。