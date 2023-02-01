明大日嶼已有公眾諮詢　張欣宇：連我都誤會　市民更不清楚

俗稱「明日大嶼」的中部水域人工島，是政府重大項目，會有公眾諮詢。但原來連一直關注基建發展的立法會議員張欣宇，亦一度誤會未開始公眾諮詢，他說普通市民可想而知更加不清楚。



張欣宇認為，政府應有更良好溝通，以免出現誤會。



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方案曝光後近1個月網站才上線 未見公眾論壇

張欣宇說，去年12月22日政府新的中部水域人工島填海方案曝光，但要到1月19日相關網站才正式上線，開始收集意見。他在1月下旬一度以為未開始諮詢，助理向立法會秘書處查詢，對方亦說並不清楚。張欣宇說，連他亦出現這種誤會，普通市民此不了解可想而知。

張欣宇以「三鐵三路」作比較，指政府的研究工作公布當天，相關網站就已啟動，並有清晰的意見收集渠道，除了諮詢議會、團體和法定機構，也會舉辦公眾論壇，讓公眾參與表達意見。但從中部水域人工島的文件來看，並未提及公眾論壇，僅僅在發展局最新貼文中提到將會舉行巡迴展覽。

張欣宇。（資料圖片）

張欣宇認為，各部門在收入意見時「各師各法」，沒有統一標準。他指對社會發展和市民生活有深遠影響的決策，政府若能與公眾坦誠相見、良性溝通，在推動項目本身和構建和諧官民關係方面，只會是利大於弊。