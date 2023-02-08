消費券｜議員促續發並恆常化　陳浩濂稱涉及公帑多須審慎考慮

《財政預算案》本月22日發表，多個政黨促請政府派發電子消費券。教聯會選委界立法會議員今日（8日）提出口頭質詢，問及當局會否將消費券計劃恆常化，在經濟轉差的年度，按財政狀況向市民發放合理金額的消費券。



署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，過去兩輪消費券計劃，每年有600多萬人受惠，合共為市場注入950億元購買力，他稱，消費券計劃反應正面，能夠帶動消費氣氛及推動電子支付，但所涉及的公帑較多，政府須作審慎及通盤考慮，包括考慮社會民生及經濟情況和財政狀況，確保政策符合香港整體社會利益。



有議員質詢政府會否將消費券計劃恆常化，政府表示須作審慎及通盤考慮。（資料圖片/李澤彤攝）

鄧飛亦問到，在加價風下，政府會否制訂有效而精準的紓困措施協助市民，尤其是基層及低收入家庭。陳浩濂指，在政府財政出現赤字、經濟環境不利及有限財政資源下，政府要恪守審慎理財、量入為出，維護政府財政穩定及可持續性，政府會按經濟、公共財政及市民需要作全盤考慮。

選委界蘇長荣說，香港內外關全關，旅客數量必定會幾何級增加，擔心會為本港消費價格帶來壓力，質問當局如何防範百物騰貴的情況。陳浩濂說，通關帶動本港經濟，對本港零售界一定影響，當局留意物價改變如何影響民生，盡量緩減對弱勢社群的影響。

陳浩濂稱未必適宜一刀切取消紓困措施

新民黨何敬康指出，政府曾稱本港經濟勢頭比想像中好，但市民難以看到經濟復甦的效果，問及當局會否推出公屋免租1個月、綜緩雙糧等紓困措施，減輕基層家庭負擔。陳浩濂指，今年經濟比去年好，當局會密切觀察經濟復甦的速度和力度，不同行業營商環境不同，各階層打工仔收入恢復或有滯後，在政府縮減公共開支的情況下，未必適宜一刀切取消過往所有紓困措施。