李家超訪迪拜出席商貿論壇暨晚宴　推介香港獨特優勢和投資機會

行政長官李家超昨日（阿布扎比時間2月8日）繼續在阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）阿布扎比的訪問行程，考察當地工業設施和物流集團，並於下午轉抵迪拜展開訪問行程。

李家超傍晚與阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士會面。李家超在會面中表示阿聯酋企業和投資者從新能源和傳統能源，到智慧城市、交通、物流、金融科技和生物科技等領域，在香港都擁有無限機遇，期待兩地企業進一步探索「一帶一路」倡議下的合作機會。

其後李家超出席由阿聯酋經濟部、迪拜商會、香港貿易發展局和香港駐迪拜經濟貿易辦事處合辦的香港──阿聯酋商貿論壇暨新春晚宴。李家超在論壇上致辭，向約300名當地政府代表和商界領袖等，推介香港的獨特優勢和投資機會。



李家超上午率領政府代表團到設於阿布扎比哈利法工業區的中阿（聯酋）產能合作示範園考察，並與中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司（中江國際集團）董事長宋勤波會面。該示範園是中國和阿聯酋兩國共建「一帶一路」的重大合作項目，由中江國際集團聯合四個國家級開發區共同組建的江蘇省海外合作投資有限公司專門負責開發營運。

李家超表示，示範園是國家與阿聯酋共建「一帶一路」建設的成功例子，展示出「一帶一路」合作的巨大潛力和意義。他鼓勵香港企業利用境外經貿合作區作為切入點，在「一帶一路」相關國家拓展商機。對有意在中東地區拓展業務的香港企業來說，這個示範園的營運模式和經驗具有很大參考和學習價值。考察期間，李家超亦與從內地到這示範園工作的工人交流，了解他們的工作和生活情況。

李家超一行隨後到阿布扎比港務局考察及出席午餐會，了解當地的物流業發展。李家超欣悉該集團與本港的航運企業有深厚的合作關係和密切的業務往來，他相信香港作為國際航運中心，可與阿聯酋以至中東的企業攜手合作，利用香港作為跳板，共同把握「一帶一路」建設和粵港澳大灣區的無限發展機遇。

下午李家超啓程轉往迪拜訪問，傍晚與阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士會面。李家超在會面中表示阿聯酋企業和投資者從新能源和傳統能源，到智慧城市、交通、物流、金融科技和生物科技等領域，在香港都擁有無限機遇，期待兩地企業進一步探索「一帶一路」倡議下的合作機會。

其後李家超出席由阿聯酋經濟部、迪拜商會、香港貿易發展局和香港駐迪拜經濟貿易辦事處合辦的香港──阿聯酋商貿論壇暨新春晚宴。李家超在論壇上致辭，向約300名當地政府代表和商界領袖等，推介香港的獨特優勢和投資機會。他指，阿聯酋是香港在中東的最大貿易夥伴，香港期望與阿聯酋進一步深化合作，尤其在發展綠色和可持續金融方面，雙方政府已就簽署有關合作諒解備忘錄展開討論。

其後，李家超與迪拜商會主席Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair見證香港及阿聯酋企業或機構之間交換三份合作備忘錄，加強兩地之間的建築專業合作、創新科技合作和商貿往來。

香港專業中樂樂團竹韻小集在晚宴上演出。多名香港優秀樂師以中西方樂器演奏多首融合爵士樂的樂曲，將香港融會中西、蘊含豐富藝術文化的特色呈現賓客眼前。李家超今日（迪拜時間二月九日）繼續迪拜訪問行程。