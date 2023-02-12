林健鋒：全面通關是好開始 預期經濟最快兩個月有好轉

行會成員林健鋒表示，本港和內地全面通關，對商界復常起非常大作用，但他同時也指不應期望營商環境和經濟在一、兩周內好轉，預期在兩、三個月內便會看到成績。



林健鋒形容與內地通關是好關始（資料圖片）

林健鋒接受電視訪問時形容，與內地通關是一個好關始，商家可以到內地處理銀行業務，和拜訪買家、客戶及供應商，不少工廠和公司已經重整今年生產和生意計劃，相信配合大灣區機遇，本港未來將有更大商機，並有利兩地人才交流。

不過，他亦指不應期望營商環境和經濟在一、兩周內就有好轉，認為在兩、三個月內會看到成績。 林健鋒指，本港去年第四季出口數字下跌，令人擔憂，但通關是正面因素，指歐美聖誕銷售情況良好，必定有補貨需要，認為廠家最重要是做好第三、四季生產的部署。

料經濟年底回復至疫情前情況

林健鋒估計本港經濟最快到年底才能恢復至疫情前情況。他又認為行政長官李家超中東行簽訂的備忘錄，雖然不算多，但有實質意義。他又透露，去年十一月特首出訪泰國，已有大企業表明有興趣來港設食物廠。

他又認為，月底公布的財政預算案，應再支援商界，因為商界要重新租舖，買貨請人，幾個月後才做到生意，認為可以由政府擔保，銀行提供免息貸款三個月，分一年還。他強調隨本港今年復蘇，相信明年毋須再推這些支援。

他又指，雖然香港近年出現人才流失，但隨有更多發展機遇，有信心人才會回流本港。