渣打馬拉松｜卓永興開心「重出江湖」 ？ 聶德權卻被迫棄權

政務司副司長卓永興今早（12日）參加渣打香港馬拉松十公里跑，更自爆十幾年前已參賽，但跑了幾年因為玩其他運動撕裂了小腿肌肉而停止，他自言今次是「重出江湖」，最終他大約以一個半小時完成賽事。



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今次是賽事濶別兩年後，再次舉辦，特區政府亦視為反映本港社會疫後復常的盛事之一，卓永興坦言想：「運動運動和感受一下這個香港招牌體育盛事的氣氛。」

他指，今早雖然濕度高，但天氣清涼，加上就住跑，跑起來不覺得太辛苦。他又指，起跑前大家玩人浪和之後混在一大群人中跑，感覺很正和很有存在感。當他跑起終點時，更聽到有人呼喚其名字，原來是同僚文化體育及旅遊局局長楊潤雄等打氣，讓他感覺窩心。

卓永興承認，今次完成的時間較以前慢了廿多分鐘。但他認為並不重要，重要的是他成為「三萬四千分之一」，與巿民一起享受這個活動！他更稱，在兩小時內完成賽事可獲發一個完成者獎牌，令他喜出望外！

聶德權腳傷未癒被迫棄賽

不過，有人歡喜有人愁，前公務員事務局局長聶德權本來充滿鬥志，事先張揚要參與今次盛事，更不時上載操練的相片，但在賽事舉行前他發文：「明天不能跑渣打馬拉松了！」因為，他兩星期前腳部受傷，到最後一刻仍未康復，無奈唯有棄賽，他坦言很遺憾和失望！

鄭泳舜第十年參賽 形容如嘉年華

不少政界人士也有參與今次盛事，包括第十年參賽的民建聯立法會議員鄭泳舜，他2小時04分完成半馬賽事，較上屆快10幾分鐘。他認為今屆賽事氣氛較上屆好，恢復集體起步，又有市民到賽道沿途為跑手吶喊歡呼，更似一場與眾同樂嘉年華。