鄭雁雄晤傳媒高層　明白報道愛深責切　冀中聯辦同仁懂香港愛香港

中聯辦主任鄭雁雄一連三日（2月13、14、15日）邀請各界代表參加春茗活動，最後一場與香港傳媒高層茶敘，香港01獲邀出席。鄭雁雄注意到，不少傳媒報道體現「愛之深，責之切」，「家國在懷，點滴由心」。如今正值香港由治及興的新階段，他寄望傳媒「鐵肩擔道義，妙手著文章」，凝聚香港社會強大合力；同時，他也要求中聯辦同仁「懂香港，愛香港」，尤其積極聆聽傳媒意見，向中央提供最真實、全面、有用的報告，並且把中央對香港的關懷厚愛傳遞到位。



中聯辦主任鄭雁雄一連三日（2月13、14、15日）邀請各界代表參加春茗活動，最後一場與香港傳媒高層茶敘，香港01獲邀出席。圖為鄭雁雄1月16日履新見傳媒。(林靄怡攝)

鄭雁雄首先感謝香港傳媒為「一國兩制」行穩致遠營造良好氛圍。他注意到，不少報道關注中央精神和國家議題、關注「愛國者治港」和特區政府施政、關注香港更好融入國家大局，也有不少報道體現「愛之深，責之切」、「家國在懷、點滴由心」。

今年是全面落實「中共二十大」精神的開創之年，鄭雁雄特別指出，在中國式現代化的新征程上，香港不但不會「拖後腿」，而且可以當「排頭兵」，當中包括五大擔當：發揮一國兩制的制度優勢、發揮「背靠祖國，聯通世界」的重要作用、發揮人民幣離岸中心的重大角色、為實現祖國完全統一作出示範、為構建人類命運共同體作出貢獻。他相信，「我們既能夠把社會主義的內地建設好，又能把資本主義的香港建設好。」

如今也正值香港進入新階段關鍵期的起步之年，鄭雁雄強調，若要推動香港由治及興，離不開廣大媒體的共同參與。他就此提出「三個共同」與香港傳媒共勉：首先，共同見證「一國兩制」成功實踐，真實有效傳播、避免誤判誤讀，不斷地給香港社會注入正能量；其次，共同推動香港長期繁榮穩定，順應大勢講述香港故事，發出建設聲音、探討解決方法、凝聚社會共識；最後，共同參與中國式現代化的建設，善用敏銳觸覺和雪亮眼光，抓住重要議題、創造輿論效應，把更多中國故事推向世界。

鄭雁雄最後寄望傳媒「鐵肩擔道義，妙手著文章」，共同凝聚香港社會強大合力。同時，他也要求中聯辦同仁「懂香港，愛香港」，尤其積極聆聽傳媒意見，向中央提供最真實、全面、有用的報告，並且把中央對香港的關懷厚愛傳遞到位。

一個月前的1月16日，鄭雁雄由中央駐港國安公署署長轉職中聯辦主任見傳媒時，已表示自己對香港感情深厚，又承諾未來會「在香港多講北京話，在北京多講香港話。」

派駐香港之前，鄭雁雄擁有一定文宣工作、政策研究及地方治理的經驗。他早於1998年出任人民日報社華南分社秘書長；到2002年調任中共廣東省委政策研究室副主任；在2005年至2013年間主政汕尾，歷任市委副書記、市長、市委書記；至2013年出任中共廣東省委宣傳部常務副部長；2018年升任廣東省委秘書長、政策研究室主任。