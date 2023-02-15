安老院舍設備不一　部份連WiFi都無　田北辰促資助統一標準軟硬件

立法會今日（15日）討論遠程醫療服務，醫務衞生局副局長李夏茵接受議員質詢。實政圓桌議員田北辰提到，安老院舍的設備參差不齊，部份較細院舍連WiFi也沒有，視像診症要靠職員的手機和網絡。他促請政府為業界提供統一要求的軟硬件，以協助發展遠程醫療服務。



醫管局自2022年7月11日，推出免費的新冠確診者遠程醫療服務，包括視像診症及送藥服務。（資料圖片/江麗盈攝）

第五波新冠疫情下，政府採取措施隔離安老院舍，以免體弱的長者受到感染，遠程醫療科技應用大增，不少醫生以視像應診為院友開出特效藥。

然而，有安老院舍業界向田北辰反映，部份院舍連「基建」都欠缺，指有些院舍沒有WiFi，如要視像應診就需要利用職員的手機和網絡，有些手機鏡頭的解象度不高，而所用的軟件亦可能是免費版，設了時間限制及要看廣告，影響視像應診的質素。

田北辰說，就連院舍印藥紙的打印機，在不同醫療聯網都有不同型號要求，在標準不統一之下，院舍職員又未必熟識資訊科技，令他們無所適從。

他希望局方統一軟硬件要求，並提供資助以建立基礎設施，又問到會不會由局方自行開發視像診症軟件。

田北辰。（資料圖片/廖雁雄攝）

李夏茵回應指，統一硬件方面會與勞工及福利局溝通，同時指院舍的情況較複雜，普遍會有外展醫療人員親身到院舍看診。

田北辰批評：「資源許可個個都想醫生到場檢查㗎啦」，但現時醫療人手不足，正是希望透過科技，提供優良遠程醫療服務，令遠程看診和現場沒有分別，認為值得投放資源到院舍基建上。