助20歲反修例被捕青年獲發回鄉證　張欣宇手舞足蹈：國家願給空間

「第一個求助個案獲批了！我真的開心到手舞足蹈！」香港新方向立法會議員張欣宇，積極協助30名反修例被捕人士申領回鄉證，終有一名20歲青年獲批證件回鄉探親。張欣宇一度頂著被「深藍」狙擊的壓力，將求助個案轉介予保安局跟進，又遊說中央駐港機構和出入境管理部門，給予有關人士重新接觸國家的機會。如今「成功爭取」，他深受鼓舞，更加認定國家願意給予香港青年空間，互相重建信任。



反修例風波有逾萬人被捕，當中約四成是青年，社會普遍關注特區政府如何與年輕人修補撕裂。（資料圖片）

協助申請被批「縱容惡行」

反修例風波有逾萬人被捕，當中約四成是青年，社會普遍關注特區政府如何與年輕人修補撕裂。立法會新界北地區直選議員張欣宇，自去年以來陸續接獲約30宗被捕人士無法申請回鄉證的個案；幾經轉介、協商、遊說，日前終於接獲「成功爭取」的喜訊。

「第一個求助個案獲批了！我真的開心到手舞足蹈！」張欣宇難掩激動。他透露，該名青年事發當年只有16歲，因為身處示威現場而被警方扣查，加上同行人士攜帶鐳射筆而一併被拘捕，幸而最後沒有被起訴，而攜帶鐳射筆的友人也獲判無罪釋放。中國旅行社一度拒絕接納有關青年的回鄉證申請，直到日前終於重新發放，容許對方回鄉探親。

一宗個案可能微不足道，但成果實在得來不易，談及這段時間以來的經歷，張欣宇感概萬千。他自上月初對外透露正在協助反修例被捕人士申領回鄉證後，引發「深藍」網民群起攻之「不應縱容黑暴惡行」，有人甚至認定「不是完全健康的人沒有資格吃藥」。

香港新方向立法會議員張欣宇，積極協助30名反修例被捕人士申領回鄉證，終有一名20歲青年獲批證件回鄉探親。（張浩維攝）

從政者應致力幫助和引領

面對口誅筆伐，張欣宇一方面堅持向保安局轉介求助個案，致函保安局局長鄧炳強，促請當局磋商協助；又致力遊說中央駐港機構和內地出入境部門，給予被捕人士重新接觸國家的機會；更嘗試與建制內部強烈反對人士溝通解釋，希望集結各方力量幫助青年重獲新生，既為香港社會翻開新篇，亦為國家大局作出貢獻。

另一方面，張欣宇也積極在社交媒體回應質疑，並引用國家主席習近平去年7月1日對港的殷切希望，是讓「每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精采的人生」；而他深信主席所謂的「每一個青年」自然包括「曾經走過歪路，但已經付出代價，重新投入社會的青年」，並衷心希望社會各界心平氣和理性思考：「當一些人真心有需要、有意願、進一步認識國家，我們應該去幫助和引領，還是斷然拒絕，不再給他們任何機會？哪一樣才是真正貫徹到主席對香港從政者的期望和要求？」

「過去我們的青年教育出了問題，導致我們的青年缺乏對國家的認識。讓青年走入大灣區，增加對國家的『向心力』，正是糾正我們這一缺憾的一道『藥方』。」張欣宇反對把反修例被捕人士排斥在外的做法，擔心那只會進一步把許多正值壯年的年輕人邊緣化，變相加深不少年輕人對於香港未來發展的距離感和無力感，窒礙重建互信工作。

難得「成功爭取」，張欣宇深受鼓舞，更加認定國家並非鐵板一塊，而是願意給予香港青年空間重建互信。處理個案時他也在深深感受到，香港市民中的中國公民，無論從日常生活到工作需求，確實與內地密不可分，理應合法享有在自己國家內通行的權利。