財政預算案｜陳茂波總結：港人能轉危為機 成就更美好發展

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，他作總結時指：「歷史告訴我們，任它風高浪急、波濤轉折，香港人往往都能轉危為機，成就更美好的發展。」



他又透露預算案中提出「開心香港」活動的原因，期望透過多姿多彩的活動，讓大家和親友一起參與，分享更多開心愉快的時光。



陳茂波今年大約以兩小時宣讀本屆政府任內首份預算案演辭，他在作總結時指，過去三年，大家都過了不容易的生活，難免有鬱悶的時候。隨著疫情過去，大家自由出行，大型盛事相繼復辦，他見到很多市民都開懷起來。一張張笑臉是因為人與人之間的重新結連、珍惜彼此。

他續指，因為這個情景觸動了他，因而催生了「開心香港」活動，希望透過多姿多彩的活動，讓大家和親友一起參與，分享更多開心愉快的時光。他又指，開心可以就在咫尺，像過去這段日子，多了朋友喜歡在本地深度遊，發現香港的郊野景色別緻怡人、不少歷史建築風格優雅，還發掘了很多地區美食。每一個發現，都成為他們愉快的回憶，只要用心感受，會看到香港有很多值得珍愛的地方。

陳茂波：深刻感受外界對香港有不少誤解

他又稱，近期多次外訪，深刻感受到外界對香港有不少誤解，其中不少源自對香港偏頗的報導。畢竟，香港有三年多與外界的往來受到阻礙，很多人都未能親身來港。往後，向外展示香港新優勢的工作十分重要，而在複雜多變的國際關係中，更加需要堅持說出香港實在的情況。

陳茂波指，在「一國兩制」下，香港的國際面向及定位至為珍貴。即使經歷了不少挑戰，在國際間仍然有很多好朋友、老朋友，願意為香港出謀獻策。而新一屆政府在特首李家超帶領下，全力以赴、積極實幹，在中華民族偉大復興的新征程上，香港有著獨特而重要的角色，可以發揮難以替代的作用，他對香港的未來充滿信心。

港人從不懼怕挑戰

最後，他指香港人從來不怕挑戰。挑戰，催生出更大的創意與能力。過去數十年的香港故事，就是克服一個又一個的挑戰，攀上一個又一個的高峰。香港的成功故事，一直有著大家每一位，未來亦需要大家繼續努力，成就彼此。他稱可以肯定的說：「在新時代、新階段、新征程上的香港，一定會更好」

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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