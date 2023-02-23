首率團訪廣東｜李家超：積極推動便利大灣區合作

上任後首度率團出訪大灣區城市的特首李家超，今早（22日）大約九時半已抵達廣州，將與廣州市領導會晤，稍後再往深圳。他表明，代表團將趁此行積極推動便利粵港澳大灣區雙向人才流動、創新科技合作、金融服務合作，以及香港高等院校在大灣區內地城市的合作項目等工作。



李家超乘高鐵甫抵達廣州，即在社交網站發出題為「抵達廣州了」帖文，指香港與廣東省及深圳市唇齒相依，他一直期待在粵港通關後，立即到訪廣東及大灣區內地城市。疫情期間，他深深感受到和廣東省及深圳市血濃於水、密不可分的關係。

他續稱，有賴中央政府、廣東省和深圳市政府一直全力支持，與香港一起全力抗擊疫情，在特區抗疫復常路上發揮了關鍵作用，充分反映廣東省及深圳市人民與香港同胞密不可分的真摯感情！

李家超續指，國家主席習近平去年 7 月 1 日親臨香港並發表重要講話，指出香港要發揮「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚顯著優勢，不斷增強發展動能，抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略。他也一直勉勵其團隊，要更積極在項目籌劃過程中主動參與，與廣東省、深圳市和各灣區城市包括澳門連成一線，強強聯手，同為國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設等作出更大貢獻。