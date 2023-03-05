兩會｜唐英年：政府工作報告為港打強心針　劉兆佳：做好維護國安

全國政協常委唐英年形容，國務院總理李克強的最後一份政府工作報告是穩中求進、有擔當，有關香港部分的發言重申貫徹「一國兩制」及支持香港發展經濟，為特區發展打了強心針。



全國港澳研究會顧問劉兆佳指，今年政府工作報告重點是協助香港搞好經濟，但同時不能忽略做好維護國家安全工作，培養更多治港愛國者人才。



政府工作報告清晰訊號：「穩字當頭」

唐英年透過視像接受訪問時指，總理李克強最後一份政府工作報告是穩中求進、有擔當、有作為，為過去十年發展交出完美成績，不論扶貧、經貿發展等各方面均有承先啟後的作用。他又指報告有清晰訊號：「穩字當頭」，先穩就業，若不能穩定就業，民眾便不能安心，會打擊消費，影響經濟。

無提全面管治權 唐英年：愛國者治港取得階段性勝利

有關香港部分，他指李克強重申中央政府貫徹「一國兩制」的決心，表明支持香港的經濟發展，他形容是：「對特區發展的強心針！」他又指未來香港如何融入大灣區發展也是重要議題。

至於報告中並無提及落實對香港的全面管治權，唐英年指中央過去已多次重申相關訊息，現時透過完善選舉法例及落實愛國者治港，已達階段性勝利，不用再強調這幾個字。

劉兆佳：社會回穩毋須大篇幅講香港

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，今年總理政府工作報告涉港篇幅較少，是因為經過兩年撥亂反正後，「一國兩制」已經成為中央長期堅持的國策，「一國兩制」的基本條件已經打好基礎，包括已經制定《香港國安法》、完成香港選舉制度的改革，基本上已實現了愛國者治港。但他指出，政府工作報告重申了中央對港政策大方向，往後要看大家如何落實。

他強調，中央未來致力支持香港發展經濟，但同時香港也要做好維護國家安全的工作，如何團結、壯大和提升愛國者的管治能力，仍是相當艱苦的的工作，在教育、人才培訓方面，如何確保有源源不絕的愛國人才加入香港的管治工作。