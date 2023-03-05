兩會｜回應政府工作報告　李家超：對中央支持香港發展感鼓舞

正在北京列席第十四屆全國人大一次會議開幕的行政長官李家超表示，總理李克強在政府工作報告中，回顧了過去工作，指出港澳台工作取得新進展，又在工作建議中表明中央支持香港發展經濟、改善民生，保持香港長期繁榮穩定，對此感鼓舞。



李家超強調，特區政府會全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，團結各界，全力拼經濟、拼發展，為市民謀幸福，把握好「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略帶給香港的無限機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。

他又感謝第十三屆全國人大常委會制定《香港國安法》，及後又完善特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，使香港由亂到治。他續指，人大常委會去年底就《香港國安法》有關條文作出解釋，對進一步完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，和有效維護國家安全有重大意義。

陳國基：政府工作報告為港舉旗定向

政務司司長陳國基則在社交網頁發文指，國務院總理李克強在政府工作報告中為香港發展舉旗定向，堅定了特區政府聯同社會各界更深、更廣、更好地建設香港、貢獻國家的信心與決心。他說，香港已踏上全面復常的新征程，進入由治及興的新階段，正值時不我待、只爭朝夕的重要時期。

陳國基又說，堅信社會各界會與特區政府一同穩根基、拼發展、惠民生，進一步完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，主動進取招商引資、招才引智，亦會加快造地建屋、貫徹精準扶貧、強化本港基層醫療健康系統等。