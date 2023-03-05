兩會｜出席港區人大小組會　鄭雁雄：一國愈堅固、兩制愈精彩

中聯辦主任鄭雁雄今日（5日）下午列席港區全國人大代表團小組討論，港區全國人大代表團團長馬逢國稱，鄭雁雄在會上分享了他對總理李克強的政府工作報告的感受，並呼籲香港要保持和發揮好「一國兩制」獨特地位，強調：「一國愈堅固、兩制愈精彩」。



馬逢國指，今次香港代表團參加第十四屆全國人大首次會議，會上除聽取總理的政府工作報告及中華人民共和國立法法修改說明，也有聽取發改委報告展望及財政預算案等。下午則進行首次港區人大代表小組會議討論。他指，第十三屆人大常委譚耀宗及委員譚惠珠也有參與討論，而中聯辦主任鄭雁雄也有列席，他雖然不是港區人大代表，但作為全國人大主席團成員，在會上與大家分享了對政府工作報告的體會。

鄭雁雄：不能再搞錯未來發展方向

馬逢國指鄭雁雄稱的發言主要講述他對今次政府工作報告的體會，認為報告體現了執政黨對二十大精神的貫徹，又指國家在三年抗疫過程中，創造了人類奇跡、亦成功脫貧攻堅，建成科技社會。馬逢國又指，鄭雁雄又提到香港已由亂及治、由治及興，也是中央政府和執政黨的成就。

他又指，鄭雁雄又提到中國現代化為香港帶來機遇，香港要保持發揮好「一國兩制」的獨特地位：「一國愈堅固、兩制越精彩」。鄭雁雄又提醒香港社會要包容，但也要反思不能再搞錯未來發展方向，總的而言只要把握機遇，發揮「興」的動能，全力融入國家發展大局，香港大有可為。