兩會｜政治局常委趙樂際見港區人大　夏寶龍、鄭雁雄、沈春耀在場

港區全國人大代表團今日（7日）早上在北京人民大會堂香港廳，獲政治局常委、人大會議主席團常務主席趙樂際接見。



港區全國人大代表團香港全國人大代表團團長馬逢國（中）、代表團新聞發言人陳勇（右）、人大代表朱葉玉如（左），向傳媒報告與趙樂際會面的內容。（直播截圖）

港區全國人大代表團與政治局常委、人大會議主席團常務主席趙樂際會面後，於今午（7日）召開線上記者會分享會面內容。

港區全國人大代表團新聞發言人陳勇表示，上午見面會還包括澳辦主任夏寶龍、人大常委會副秘書長劉俊臣、 中聯辦主任鄭雁雄及人大法工委主任沈春耀等。

趙樂際肯定港府施政 形容是國家亮點

港區全國人大代表團香港全國人大代表團團長馬逢國表示，今早趙樂際、沈春耀等領導人聆聽6位港區人大代表發言。馬引述趙樂際指，他恭喜各人大代表當選，認為所有人大代表均是愛國愛港中堅力量，又指各人意見良好，將代為轉告。陳勇透露，趙樂際十分高興可以與港區人大代表會面。趙在會上概括了中共過去的重要工作，他對香港「求穩定、求發展」的思想給予肯定。

提到香港情況，趙樂際認為香港處於由亂到治的階段，肯定了港府的施政，形容是國家的亮點。趙又認為，未來5年是港發展的關鍵時刻，要實現中華民族偉大復興中，發揮香港獨特優勢。

趙對港提出三大要求，分別為守政創新、拼搏自強、團結奮進，他又希望人大代表深入了解中共治理方針，將中央聲音帶到香港，提高治理水平，提高國家意識等，更重要的是要帶頭維護國家安全、持持港府的新施政、新作風，達到良政善施。

港區全國人大人代表團副團長吳秋北（左）、人大代表李慧琼（中）分享與趙樂際會面內容。

陳勇：下午會議或涉及港澳辦升格擴權議題

被問到具體該如何守政創新，馬逢國認為，趙樂際意指香港要堅守「一國兩制」，保持初心，同時用創新方法破解現有困難。

至於趙樂際提醒香港要提高國家意識，陳勇認為現時國際形勢變化大，更引述趙樂際所說香港要繼續匯聚國外、內愛國力量。

被問到由趙樂際會面人港區人大代表，背後帶出什麼訊息，陳勇表示，趙樂際僅其中一個常委，中央一直對香港都十分關心，不論哪一位常委負責香港事務，中央都一如既往重視香港。李慧琼重申，自己從來不猜測人事安排。至於有傳港澳辦可能升格擴權，陳勇表示下午會議或會談及相關議題。