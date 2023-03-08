兩會｜王滬寧提四點希望　尋找發展新動能　重申做好一國兩制宣導

全國政協主席團常務主席暨中共中央政治局常委王滬寧，今日（8日）早上9時出席港澳全國政協聯組會。與會的港區政協委員兼立法會議員吳傑莊會後指，王滬寧對港區政協提出四點希望和要求，包括維護國家安全、合力發展經濟、推動大灣區建設，及要增強「由治及興」當中「興」的動力，尋找新發展動能。



中共中央統戰部部長石泰峰、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任鄭雁雄、及港澳地區兩位政協副主席梁振英和何厚鏵均有出席。



強調中國抗疫是「奇蹟」：若跟西方或400多萬人死

據了解，王滬寧在會上提醒港、澳兩地要繼續學習二十大精神，寄語必須齊心協力謀發展及保持信心。香港及澳門要繼續全面落實「一國兩制」，維護國家安全，使國家繼續達到新高度等。不過，王滬寧在講話中並無提及《基本法》23條立法或具體如何進一步完善「一國兩制」的方案，但指總書記習近平已就「一國兩制」作出全面系統性闡述，為特區政府和社會提供指示方向。

王滬寧發言中也提到國家的抗疫成果，指國家有14億人口，若跟隨西方的抗疫方式，中國可能有400多萬人因為疫情離世，是中共管治下無可能向人民交代的事。王滬寧形容國家的抗疫成果是「奇蹟」。

重點提要解決市民就業、住屋等問題

除觸及政治和抗疫問題，據悉王滬寧的發言也有涉及排解民生憂難，王重申只有民生好，局勢才會更安定，更重點提到香港要解決市民就業、住屋、安老、醫療、青年發展等問題，強調要讓青年有「獲得感」和「幸福感」。

另外，王滬寧特別提到希望港澳委員要做好「思想引領」，包括爭取國內外支持「一國兩制」，在外國不同平台說好香港、「一國兩制」、內地發展等的成功故事，特別要向青年說好中國特色社會主義制度。王滬寧直言，國家脫貧的成就，舉世矚目，來之不易。

有份出席會議的港區政協委員兼立法會議員吳傑莊表示，會議歷時約1小時15分鐘，領導人發言時間約35分鐘，其餘時間由8位政協委員發言。另一位港區政協委員兼立法會議員蘇長荣透露，王滬寧在發言前率先祝在場女士「38婦女節」快樂。

港區政協委員梁志祥表示，王滬寧希望政協委員在捍衛主權上要積極作為，亦要合力謀求發展，發揮香港對外聯通的作用。港區政協委員兼工聯會立法會議員黃國表示，王滬寧指到繼續學習「二十大精神」，又指要學習理解習近平的論述特別是去年「七一重要講話」，才能有更好實踐。

支持特區政府施政 並為國家建言獻策

港區政協委員兼自由黨立法會議員李鎮強表示，王滬寧在總結時寄望港澳政協委員更好地貫徹落實及執行好二十大精神，並要做好習近平強調的「雙重積極作用」，一方面支持特區政府施政，另一方面為國家建言獻策。王滬寧又提到，在香港回歸以來，無論經歷風雨陰晴，國家始終是最堅實的後盾，始終不變的是中央對香港的重視和支持。

王滬寧身兼十四屆全國政協會議主席團常務主席，在中央政治局常委中排名第4。預料他在兩會期間將當選全國政協主席。而石泰峰也是今次全國政協會議主席團常務主席之一。

5年前兩會換屆，十九屆中共中央政治局常委、時任中紀委書記趙樂際參與港澳政協聯組會議，之後4年均由主管港澳事務的國務院常務副總理韓正出席。趙樂際昨日（7日）以政治局常委身份接見港澳全國人大代表。而趙樂際在政治局排名第3，有望今次兩會期間當選人大委員長。

至於10年前換屆，十八屆政治局常委、當時將接任全國政協主席的俞正聲參加聯組會，之後4年由主管港澳事務的時任全國人大委員長張德江出席。