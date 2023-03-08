兩會｜王滬寧、夏寶龍出席港澳政協聯組會　重申做好一國兩制宣導

港澳全國政協聯組會今日（8日）早上9時在北京全國政協禮堂舉行。全國政協主席團常務主席暨中共中央政治局常委王滬寧、中共中央統戰部部長石泰峰、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任鄭雁雄、及港澳地區兩位政協副主席梁振英和何厚鏵均有出席。



王滬寧身兼十四屆全國政協會議主席團常務主席，在中央政治局常委中排名第4。預料他在兩會期間將當選全國政協主席。而石泰峰也是今次全國政協會議主席團常務主席之一。



有份出席會議的港區政協委員兼立法會議員吳傑莊表示，會議歷時約1小時15分鐘，領導人發言時間約35分鐘，其餘時間由8位政協委員發言。另一位港區政協委員兼立法會議員蘇長荣透露，王滬寧在發言前率先祝在場女士「38婦女節」快樂。



強調中國抗疫是「奇蹟」：若跟西方或400多萬人死

在北京，王滬寧、石泰峰、夏寶龍、鄭雁雄、梁振英和何厚鏵今早（8日）參與港澳政協聯組會，歷時約1小時15分鐘。據了解，王滬寧發言前先認同各發言政協委員的意見，提醒港、澳兩地要繼續學習二十大精神，寄語香港及澳門必須要齊心協力謀發展及保持信心。王滬寧又指，香港及澳門要繼續全面落實「一國兩制」，維護國家安全，使國家繼續達到新高度等。

王滬寧發言時也回顧了中共過去的工作，當中提到國家的抗疫成果，及給予肯定。他指，國家有14億人口，若跟隨西方的抗疫方式，中國就可能有400多萬人因為疫情離世，是中共管治下無可能向人民交代的事，他形容國家的抗疫成果是「奇蹟」。

提出四點希望 增強「興」的動力

吳傑莊引述會面指，王滬寧對港區政協提出四點希望和要求，包括維護國家安全、合力發展經濟、推動大灣區建設，及要增強「由治及興」當中「興」的動力，尋找新發展動能。

據了解，在排解民生憂難方面，王滬寧重申只有民生好，局勢才會更安定。他重點提到香港要解決市民就業、住屋、安老、醫療、青年發展等問題。

另外，王滬寧特別提到希望港澳委員要做好「思想引領」，包括爭取國內外支持「一國兩制」，在外國不同平台說好香港、「一國兩制」、內地發展等的成功故事，特別要向青年說好中國特色社會主義制度。王滬寧直言，國家脫貧的成就，舉世矚目，來之不易。

5年前兩會換屆，十九屆中共中央政治局常委、時任中紀委書記趙樂際參與港澳政協聯組會議，之後4年均由主管港澳事務的國務院常務副總理韓正出席。趙樂際昨日（7日）以政治局常委身份接見港澳全國人大代表。而趙樂際在政治局排名第3，有望今次兩會期間當選人大委員長。

至於10年前換屆，十八屆政治局常委、當時將接任全國政協主席的俞正聲參加聯組會，之後4年由主管港澳事務的時任全國人大委員長張德江出席。