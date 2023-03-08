A4坪山行｜率50人考察智能產業　坪山書記：港深沒有關口才能更好

立法會議員A4聯盟（楊永杰、梁文廣、林素蔚、張欣宇）與陳紹雄及陸頌雄，率領40多名香港深圳社團總會和工商各界專業人士，到訪深圳市坪山區。負責統籌考察活動的張欣宇表示，希望從產業規劃、智慧交通、城市更新改造等方面向坪山取經，並且探討港坪深入合作空間，相信有助發展「北部都會區」。深圳市坪山區區委書記楊軍認為，港深以往基於各種原因未能互相滲透，如今應該加強聯通，例如突破過關限制，「如果沒有關口，要素就能充份交流，港深就能更好提升。」



A4率領的坪山參訪團在燕子湖會展中心與深圳市坪山區區委書記楊軍率領的團隊舉行座談會。（鄭子峰攝）

坪山GDP增速廣東之冠

考察團由新啟用不久的蓮塘/香園圍囗岸出發，先在燕子湖會展中心，與深圳市坪山區區委書記楊軍率領的團隊舉行座談會，了解到坪山目前以「智能車、創新藥、中國芯」推進高端先進製造行業，近年GDP增速位居全市前列，去年更奪得廣東省增速之冠。

負責統籌考察活動的張欣宇則藉「北部都會區」規劃歷程簡介香港發展概況，希望可以從產業規劃、智慧交通、城市更新改造等方面向坪山取經，相信有助「北都」參考。

楊永杰慨嘆，坪山發展脫胎換骨，產業配套尤其仔細。（鄭子峰攝）

產業集聚才能留住人才

「到坪山，見未來。」楊永杰慨嘆，當地發展脫胎換骨，產業配套尤其仔細，會顧及當區人才所需要的生活環境、教育質素、文化追求，值得整體佈局仍有不足的香港思考。

陳紹雄從產業升級及城市規劃等方面，問及當地政府如何衡量投入與回報、如何安置低端產業、如何達到生態平衡和職住平衡。

楊軍則回應指，城市規劃應當從產業規劃切入，「一定是產業集聚留住人才，不是人才來了再去配產業」；而政策就是政府的最大資源，也是政府的最大權力，必須好好利用，更好調控市場利益，才能更高質量發展。

深圳市坪山區區委書記楊軍認為，港深以往基於各種原因未能互相滲透，如今應該加強聯通，例如突破過關限制。（鄭子峰攝）

沒有關口要素才能充份流通

楊軍最後總結，深港各有優勢、互補性強，但過去基於各種原因，儘管打開合作局面，卻未能更好相互滲透；如今在「粵港澳大灣區」戰略之下，兩地應該加強互聯互通，例如突破關口限制，「如果沒有關口，兩地要素就能充份交流，港深就能更好提升。」

楊軍又指，坪山區已被納入港深科技創新延伸區，可為深港合作提供重要平台。他相信，坪山與香港「北部都會區」的合作，除了港府目前所擬定的生態旅遊之外，仍有很大空間，尤其是在智能網聯、新能源汽車、生物醫藥等方面，應該善用政策攜手共進。

參訪團及後考察了位於坪山區的生物醫藥創新產業園，在深圳智能網聯交通測試示範區乘坐無人駕駛汽車，又試搭由比亞迪研發的無人駕駛「雲中巴士」，期待引入香港。