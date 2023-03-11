兩會｜李慧琼2901票當選全國人大常委　其他職務去留溝通後再決定

第十四屆全國人大常委選舉今日（11日）投票，香港唯一代表、民建聯主席李慧琼得到2901票贊成，35票反對，3票棄權，當選全國人大常委，接替不再續任的譚耀宗。



李慧琼接受遙距訪問時稱，會不負國家期望，作為新任常委會積極宣傳《憲法》、《基本法》、《香港國安法》的作用，會推動各界更好融入國家發展大局，希望社會各界用好由治及興階段，為市民謀福祉。她又稱香港與國家發展緊密相連，會將市民意見向中央反映，作為人大常委會讓香港更了解國家政策及法律，同時指香港要擔當好超級聯繫人角色，並表示當選人大常委感到光榮。

李慧琼是歷來最年輕港區人大常委能否勝任，被問及會否卸任立法會內務委員會主席及民建聯主席。李慧琼稱，過去從事不同公職，與社會各界溝通，對於內地發展及政策有所掌握，表示人大常委職位是挑戰，會戰戰兢兢學習。內會主席及民建聯主席等職務方面，她指會與不同人溝通再決定。

李慧琼感謝人大代表投票，讓她當選人大常委，多謝國家的信任，對此感到無比光榮，同時感到責任重大。（資料圖片/林靄怡攝）

馬逢國：已有默契讓李做好立法會及人大常委工作

港區人大代表團團長馬逢國稱，李慧琼當選值得高興，但人大常委因人數過多沒有立即宣誓，而是儀式後到人民大會堂舉行宣誓儀式。

被問及李慧琼是否太年輕，會否難以兼顧立法會職務。馬逢國指李慧琼並非一個人參政，整個港區人大代表團都會支持，相信民建聯亦會支持。至於李慧琼仍擔任立法會內務委員會主席，身兼內委會副主席的馬逢國表示兩人已有簡單默契，讓她做好立法會工作的同時，做好人大常委的工作，表示這方面不需要太擔心。

馬逢國又稱，年輕人更多機會是好事，關注如何能夠把新觀點帶入全國人大的架構。他又稱李慧琼也是人大常委會最年輕的一員，並指出李得2,901票非常高，對她充滿信心。