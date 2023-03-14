檢討「全政府動員」：內部聯絡有改善空間　人員關注能否放假？

政府總結抗疫經驗後成立「全政府動員」機制，並於上月中舉行首次演練。公務員事務局向立法會匯報首次演練檢討結果，指所有參與實地行動演練的900名人員皆能準時到，不過有個別部門反映，因人手編制較大故聯絡需時，但當局認為編制人數與所需時間無直接關係，認為需要改善內部聯絡機制。



另外，有部分參與演練的人員似乎對「全政府動員」機制並不熟悉，對需要負責的工作、輪值期間能否放取例假或離港等事宜表達關注。



公務員事務局上月16日舉行了代號為「達陣 I」的首次「全政府動員」級別演練，模擬香港鄰近海域發生海嘯，大量居民需要在短時間內撤離至地勢較高的避難所，有需要迅速地跨部門動員人手組成應急隊伍，協助受影響居民馬上撤離，並安排分發大量物資。當日演習總共動員77個政策局約一萬名公務員參與，當中部分人需在指定時間內到達指定集合地點。

上月演練的目的是為了測試動員機制下內部聯絡通訊安排和即時動員人手組成應急隊伍的能力。當局經檢討後，認為900名參與演練的指定人員皆能準時到達指定地點，而提供支援的警務處、物流署和效率辦亦能於短時間內派出人手和車輛於指定時間到達演練現場，及設立支援熱線。當局指7成政策局和部門能在2小時內知會所有輪值人員進入戒備狀態，其餘絕大部分能在3小時內完成。

特首李家超亦有參與上月的「全政府動員」演練。（公務員事務局fb圖片）

至於有個別部門反映因其人手編制較大，需要聯絡的人數較多，故此需要較長時間。不過當局留意到有編制相若的部門，縱使同樣需要聯絡大量人員，亦能於兩小時內完成有關程序，故認為部門需要聯絡的人數與所需時間並沒有直接關係，指「政策局或部門的內部聯絡機制仍有優化空間」。

當局又指，不少部門反映在聯絡人員時，部分人對「全政府動員」級別啟動的可能性、需要負責的工作、人員安全、輪值安排，以及輪值期間能否放取例假或離港等，表達關注。局方表示已於本月10日向所有政策局和部門提供所需資料，協助他們解答員工就「全政府動員」級別的常見問題，及要求他們特別就其現行輪值安排作出檢視，確保更期長度合理和有適當的人員輪替安排。